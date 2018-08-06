Mağazada porno izlerken böyle yakalandı!

Yakalandığını fark edince eli ayağına karışan adam, ekranı dahi kapatamadı. İşte o anlarda yaşananlar...

Herkesin içinde porno izleyince...

1 / 52 Tayland'ın Buriram kentindeki Apple Store'da sıradan bir gün.

2 / 52 Macbook'ları inceleyen bir erkek müşterinin ekranda izlediği şeyler, güvenlik kameraları tarafından tespit edildi.

3 / 52 Öğle saat 13.23'te kaydedilen görüntülerde, müşteri dikkatli bir şekilde gözünü ekrandan ayırmıyor. Bir ara heyecanlanıp ellerini başına götürüyor, adamın macerası bir görevlinin gelmesiyle son buluyor.

4 / 52 Satış görevlisine yakalanan müşteri, birkaç kez denemesine rağmen ekranı da kapatamıyor.

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6 / 52 Cumartesi gecesi Malezya’nın Kuala Lumpur kentinden Bangladeş’in başkenti Dakka’ya giden uçaktaki bir yolcu, ortalığı karıştırdı.

7 / 52 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, önce uçakta soyunarak kendi dizüstü bilgisayarından porno izledi. Sonra da görevlilerin kendisini nazikçe uyarmasının ardından, uçaktaki hosteslere sarılmaya çalıştı. Hosteslerin karşılık vermemesiyse çıplak yolcuyu daha da sinirlendirdi.

8 / 52 Bir türlü sakinleştirilemeyen genç erkek, bağlanarak kontrol altına alındı. Uçak Dakka’ya inince de tutuklandı. Adamın bu garip davranışının ardındaki sebep açıklanmadı. Ancak uyuşturucu madde etkisi altında olabileceği tahmin ediliyor.

9 / 52 UÇAKTA SEKS İTİRAFI! Victoria's Secret podyumuna 18 yaşında çıkan ve dünyanın en çok talep gören modellerinden biri olan Kelly Gale, yaptığı açıklamayla ülkenin gündemine oturdu.

10 / 52 İşte Avustralya'da yayınlanan sabah programına katılan güzel modelin 'The Kyle and Jackie Show'da ses getirecek itirafları...

11 / 52 22 yaşındaki Gale, uzun süre birlikte olduğu sevgilisiyle uçakta seks yaptığını açıkladı.

12 / 52 Kökeni Avustralya ve Hindistan'a dayanan ünlü model, "Bu yapmak zorunda olduğum bir şeymiş gibi hissettim" diyerek sunucuları şaşırttı.

13 / 52 Uçakta seks fantezisinin skandala dönüştüğünü de itiraf eden Gale, tuvaletten çıkarken basıldıklarını ve buna gülüp geçtiğini anlattı.

14 / 52 Gale, başta gizlemeye çalışsa da söyleşinin ilerleyen dakikalarında uçağın tuvaletinde ilişkiye girdiği kişinin lise yıllarından bu yana birlikte olduğu ilk aşkı Johannes Jarl olduğunu söyledi.

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17 / 52 KALÇA SELFIE'Sİ ISRARI UÇAKTAN ATTIRDI Selter kalça selfiesi çekmek için ayağa kalkınca hostesler tarafından uyarıldı ancak oturması yönündeki ikazlara aldırmadı.

18 / 52 Mürettebatın oturması için yaptığı uyarılara alaycı bir şekilde yanıt veren güzel model çağrılan polis eşliğinde uçaktan indirildi.

19 / 52 5 POLİS EŞLİĞİNDE İNDİ 24 yaşındaki sosyal medya yıldızı 5 polis tarafından uçaktan indirilirken bu durum uçuşum 90 dakika kadar rötar yapmasına sebep oldu.

20 / 52 Mürettebatın pilot ile konuşmasından sonra uçaktan indirilen Selter olayı cep telefonu ile de kaydetti.

21 / 52 "ÇATIŞMACI BİR İNSAN DEĞİLİM" 27 Ocak günü, New York uçuşunda yaşanan bu olay ile ilgili konuşan model, "Ben çatışmacı bir insan değilim" dedi.

22 / 52 Selter uçaktan indirilirken yanında kız kardeşi de vardı. Belfie adı verilen kalça selfieleri ile meşhur olan modelin Instagram'da 12 milyona yakın takipçisi var.

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