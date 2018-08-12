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Mahallede meydan muharebesi! Ortalık savaş alanına döndü

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.08.2018 14:59 | Son Güncelleme

Erzurum’da çocukların kavgasına büyükler de karışınca adeta meydan muharebesi yaşandı.

Taşlı sopalı kavgada çok sayıda kişi yaralanırken mahalle savaş alanına döndü.

Erzurum'da çocukların kavgası ortalığı karıştırdı

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Olay, bugün öğle saatlerinde Erzurum’un Palandöken ilçesi Maksutefendi Mahallesi'nde meydana geldi.
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Alınan bilgiye göre, Demir ve Kayacan ailelerinin çocukları arasında önceki gün kavga çıktı.
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Bugün çocukların kavgasına müdahil olan iki aile tarafları birbirlerine girdi.
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100’e yakın kadın, çocuk ve erkeğin karıştığı taşlı, bıçaklı ve sopalı kavgada mahalle savaş alanına döndü.
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Olay yerine sevk edilen polis ekipleri meydan muharebesine dönüşen kavgaya müdahale ederek tarafları gözaltına aldı.
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10’a yakın yaralı da ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Polis mahallede geniş güvenlik önlemi alırken savcılık tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Erzurum kavga

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
erzurum değil. YOBAZİSTAN
Erzulume çok görülmez.
ben de Erzurum luyum ama yakıştıramıyorum böyle olayları memleketime ve dahi tüm milletime, ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün gibi güzel bir söz var ya hani, biz Türkiye olarak, millet olarak delikanlılığımıza, şerefimize, onurumuza, haysiyetimize karşı mangalda kül bırakmıyoruz ya, hani nerde, günde yüzlerce olan böyle ve bundan daha aşağılık olaylarla mı değerlerimizi el üstünde tutuyoruz, çok yazık...olayın özü çocuk dediğin kavga da eder oyun da oynar büyüklerin müdahil olması çok yanlış, böyle mi örnek olunacak o çocuklara
Böyle durumlarda bırakacaksın birbirlerini öldürsünler. Çünkü bu seviyedeki insanların ne ülkeye ne de kendilerine bir faydası olamaz. Kavga sebebine bak, güler misin ağlar mısın...
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