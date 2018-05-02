Yasak aşk hapishaneyi karıştırdı!

Hapishane yönetiminin fark ettiği yasak aşk, olayı bakın hangi noktaya getirdi...

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Haneye tecavüz ve adam yaralama suçlarıyla 10 yıl hapse mahkum edilen bir tutuklu ile ilişki yaşaması doğru bulunmayan Shauna Cleary'nin 22 yaşındaki mahkumla bir süredir mesajlaştığı ortaya çıkarıldı.