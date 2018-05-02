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Yasak aşk hapishaneyi karıştırdı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 02.05.2018 08:44 | Son Güncelleme

Galler’de bulunan HM Prison Parc Hapishanesi'nde görev yapan 5 yaşındaki Shauna Cleary, bir mahkumla aşk yaşayınca mahkemelik oldu.

Hapishane yönetiminin fark ettiği yasak aşk, olayı bakın hangi noktaya getirdi...

Aşk skandalı hapishaneyi karıştırdı

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Galler’in Bridgend şehrinde yer alan özel HM Prison Parc Hapishanesi'ndeki aşk, skandalı beraberinde getirdi.
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Hapishane görevlisi Shauna Cleary isimli kadın, kendisinden 3 yaş küçük Kurt Jarman isimli mahkumla yakınlık kurmaya başladı.
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Kısa sürede aşka dönüşen yakınlaşma, hapishane yönetimi tarafından fark edilince olay mahkemeye taşındı.
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Haneye tecavüz ve adam yaralama suçlarıyla 10 yıl hapse mahkum edilen bir tutuklu ile ilişki yaşaması doğru bulunmayan Shauna Cleary'nin 22 yaşındaki mahkumla bir süredir mesajlaştığı ortaya çıkarıldı.
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Konu ile ilgili belgeleri savcı Joanna James'in ortaya çıkardığı olay, Cleary'nın kamu görevini kötüye kullanma suçuyla tutuklanmasıyla sonuçlandı.
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25 yaşındaki güzel hapishane görevlisinin cep telefonu ile laptopuna el koyan savcılık, 16 haftalık hapis cezasını askıya alarak Cleary'i 15 gün rehabilitasyona gönderdi.
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2016 yılında hapse giren Kurt Jarman, 77 yaşındaki bir adamı evinde vahşice yaralamış, öldürmekle tehdit etmiş, evini yağmalayarak bankamatiğe götürüp zorla nakit parasını çalmıştı.
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aşk Hapishane mahkum

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