Mahzenden 2. Yerebatan Sarnıcı çıktı!

7 yıllık çalışmanın ardından bin 42 metrekarelik 12 oda ile toplam 19 bölmeli alanın ziyaretine açıldığı Nuruosmaniye Mahzeni, Yerebatan Sarnıcı'nı andıran görüntüsüyle akıllarda yer ediyor.

Nuruosmaniye Mahzeni ziyaretçilere açıldı

1 / 33 İstanbul Fatih'te bulunan ve 7 yıldır restore edilen Nuruosmaniye Camii ile külliyesinin temelinden 'sanat galerisi' çıktı. 2 bin 42 metrekarelik alanda 12'si oda, toplam 19 bölge ve kuyuya ulaşıldı. Temelde kullanılan 270 meşe kazığının hiç çürümediği görüldü.

2 / 33 Çemberlitaş semtindeki gizemli mimarisi, mühendislik başarısı ve zarafetiyle yıllara meydan okuyan 262 yıllık Nuruosmaniye Camii ve külliyesinin, 2010 yılında başlayan restorasyonu tamamlandı.

3 / 33 2013'te 2 bin 42 metrekare büyüklüğünde, 8.5 metre derinliğinde bir alana ulaşılan, Türkiye'deki ilk fore kazık sistemi ve su toplama kuyusunun bulunduğu caminin restorasyonun tamamlanmasıyla gelinen nokta, mühendisleri de şaşırttı.

4 / 33 Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl restorasyonu tamamlanan Nuruosmaniye Camii’nin altındaki Nuruosmaniye Mahzeni, ilk kez Yeditepe Bienali etkiliği kapsamında ziyarete açıldı.

5 / 33 Tam 420 kamyon balçık alınarak ortaya çıkartılan Nuruosmaniye Camii’nin altındaki Nuruosmaniye Mahzeni'nde çalışmalar sonucu şimdiye kadar hiç kimsenin bilmediği, 2 bin 42 metrekare büyüklüğünde 12 oda ile toplam 19 bölmeli bir alan gün yüzüne çıkartıldı.

6 / 33 Yerebatan Sarnıcı’nı andıran mahzen, aslında Osmanlı Barok mimarisi olarak yapılan tarihi caminin üzerine oturduğu kaide özelliğini taşıyor.

7 / 33 Mahzenin giriş kapısı ise sadece 1.5 metre genişliğinde. Bir kişinin güçlükle geçtiği kapınını ardında ise Osmanlı mimarisinin en güzide eseri yer alıyor.

8 / 33 Özellikel mahzenin içerisindeki sütunlar, odalar ve su toplama havzası mimari yapının ihtişamını gözler önüne sererken, 1749 yılında inşa edilen mahzen aynı zamanda tarihi camiyi de ayakta tutuyor.

9 / 33 Mahzendeki ilk organizasyon ise Fatih Belediyesi tarafından organize edilen Yeditepe Bienali oldu.

10 / 33 Bienal kapsamında mahzende, “Mekandan Taşanlar Konsepti” ile “Karma Çini Sergisi” başlıklı sergilerde toplam 80 sanatçının 731 eserinin sergilenmeye başlandı. 15 Mayıs’a kadar açık kalacak sergi ücretsiz olarak gezilebiliyor.

11 / 33 UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDE Restorasyonu için 21 milyon lira harcanan Nuruosmaniye Mahzeni, UNESCO dünya mirası listesinde yer alıyor.

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