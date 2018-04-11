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Mahzenden 2. Yerebatan Sarnıcı çıktı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 11.04.2018 08:36 | Son Güncelleme

Tam 420 kamyon balçık alınarak ortaya çıkartılan Nuruosmaniye Camii’nin altındaki Nuruosmaniye Mahzeni, dayanıklı yapısıyla mühendisleri bile şaşırttı.

7 yıllık çalışmanın ardından bin 42 metrekarelik 12 oda ile toplam 19 bölmeli alanın ziyaretine açıldığı Nuruosmaniye Mahzeni, Yerebatan Sarnıcı'nı andıran görüntüsüyle akıllarda yer ediyor.

Nuruosmaniye Mahzeni ziyaretçilere açıldı

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İstanbul Fatih'te bulunan ve 7 yıldır restore edilen Nuruosmaniye Camii ile külliyesinin temelinden 'sanat galerisi' çıktı. 2 bin 42 metrekarelik alanda 12'si oda, toplam 19 bölge ve kuyuya ulaşıldı. Temelde kullanılan 270 meşe kazığının hiç çürümediği görüldü.
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Çemberlitaş semtindeki gizemli mimarisi, mühendislik başarısı ve zarafetiyle yıllara meydan okuyan 262 yıllık Nuruosmaniye Camii ve külliyesinin, 2010 yılında başlayan restorasyonu tamamlandı.
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2013'te 2 bin 42 metrekare büyüklüğünde, 8.5 metre derinliğinde bir alana ulaşılan, Türkiye'deki ilk fore kazık sistemi ve su toplama kuyusunun bulunduğu caminin restorasyonun tamamlanmasıyla gelinen nokta, mühendisleri de şaşırttı.
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Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl restorasyonu tamamlanan Nuruosmaniye Camii’nin altındaki Nuruosmaniye Mahzeni, ilk kez Yeditepe Bienali etkiliği kapsamında ziyarete açıldı.
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Tam 420 kamyon balçık alınarak ortaya çıkartılan Nuruosmaniye Camii’nin altındaki Nuruosmaniye Mahzeni'nde çalışmalar sonucu şimdiye kadar hiç kimsenin bilmediği, 2 bin 42 metrekare büyüklüğünde 12 oda ile toplam 19 bölmeli bir alan gün yüzüne çıkartıldı.
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Yerebatan Sarnıcı’nı andıran mahzen, aslında Osmanlı Barok mimarisi olarak yapılan tarihi caminin üzerine oturduğu kaide özelliğini taşıyor.
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Mahzenin giriş kapısı ise sadece 1.5 metre genişliğinde. Bir kişinin güçlükle geçtiği kapınını ardında ise Osmanlı mimarisinin en güzide eseri yer alıyor.
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Özellikel mahzenin içerisindeki sütunlar, odalar ve su toplama havzası mimari yapının ihtişamını gözler önüne sererken, 1749 yılında inşa edilen mahzen aynı zamanda tarihi camiyi de ayakta tutuyor.
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Mahzendeki ilk organizasyon ise Fatih Belediyesi tarafından organize edilen Yeditepe Bienali oldu.
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Bienal kapsamında mahzende, “Mekandan Taşanlar Konsepti” ile “Karma Çini Sergisi” başlıklı sergilerde toplam 80 sanatçının 731 eserinin sergilenmeye başlandı. 15 Mayıs’a kadar açık kalacak sergi ücretsiz olarak gezilebiliyor.
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UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDE

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDE
Restorasyonu için 21 milyon lira harcanan Nuruosmaniye Mahzeni, UNESCO dünya mirası listesinde yer alıyor.
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