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Makyaj fırçasını sihirli değnek gibi kullanıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 22.02.2018 08:32 | Son Güncelleme

Makyajın gücünü kadınlar dünyasında bilmeyen yoktur.

Sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraflar makyajın etkisini gözler önüne seriyor.

Müthiş değişim! İşte makyajın gücü

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Doğru yapılmış bir makyaj çoğu zaman estetik operasyondan bile daha etkili olabiliyor.
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Rus makyaj artisti Goar Avetisyan da makyajla insanları ne kadar değiştirebileceğini tüm dünyaya kanıtlıyor.
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Instagram hesabında müşterilerinin geçirdiği inanılmaz değişimleri paylaşan makyaj sanatçısının 4 buçuk milyondan fazla takipçisi var.
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Cilt kusurlarının yanında, yüzdeki yara ve yanık izlerini de sihirli dokunuşlarıyla yok eden Rus makyaj artisti makyajın bir kadının özgüveni için ne kadar güçlü bir alet olabileceğini gösteriyor.
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İşte Goar Avetisyan'ın kadınlar üzerinde yarattığı büyük değişim...
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Anahtar Kelimeler:
MAKYAJ değişim

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