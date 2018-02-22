Makyaj fırçasını sihirli değnek gibi kullanıyor

Doğru yapılmış bir makyaj çoğu zaman estetik operasyondan bile daha etkili olabiliyor.

Rus makyaj artisti Goar Avetisyan da makyajla insanları ne kadar değiştirebileceğini tüm dünyaya kanıtlıyor.

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Cilt kusurlarının yanında, yüzdeki yara ve yanık izlerini de sihirli dokunuşlarıyla yok eden Rus makyaj artisti makyajın bir kadının özgüveni için ne kadar güçlü bir alet olabileceğini gösteriyor.