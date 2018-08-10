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Malatya'daki bu apartman altından yapıldı! Gören hayrete düşüyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 10.08.2018 11:05 | Son Güncelleme

Malatya'da yüzde 70'i altın kaplama olan apartman görenleri şaşkına çevirdi.

Fiyatı dudak uçuklatan yapın 24 ayar altın ile kaplanmış ve binanın yapımı tam 24 milyon TL'ye mal olmuş. İşte göz kamaştıran o apartman...

Malatya'daki altın kaplama apartman hayrete düşürdü

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Altının değerinin her geçen gün arttığı bugünlerde Malatya’da yüzde 70’i altın kaplama olan 4 katlı apartman tüm dikkatleri üzerine çekiyor.
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Hacı Abdi Mahallesi'ndeki mimari, Doğu Anadolu'da tek, Türkiye genelinde ise nadir örnekleri bulunan özellikler taşıyor.
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Görenlerin ‘saray’ diye adlandırdığı apartmanın her dairesinde musluklar ve kapı kulpları 24 ayar altın kaplamadan oluşuyor.
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Duvar süslemeleri ve mobilyaları da altın varaktan olan yapıdaki işlemlerde bir ressam titizliğiyle çalışılmış olması ise görenlerin ağzını açık bırakıyor.
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İçindeki eşyalardan dekorasyonuna kadar her şeyi el yapımı olan mimaride diğer yapılardan 100 kat daha pahalı ve dayanıklı malzeme kullanıldı.
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FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR
Toplam 24 milyon TL’ye mal olan apartmanın dubleks dairesinde oturmak isteyenlerin 4,5 milyon TL’yi gözden çıkarması gerekirken standart daireler ise 3 milyon TL’den satışa sunuluyor.
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ÖZEL BİR GÜVENLİK SİSTEMİ İLE KORUNUYOR

ÖZEL BİR GÜVENLİK SİSTEMİ İLE KORUNUYOR
Yapıyla ilgili açıklamalarda bulunan şirket sorumlusu Özgür Şahin, mimaride kullanılan malzemenin çok hassas olduğunu belirterek, malzemelerin yurt dışından getirildiğini söyledi.
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Şahin, “Dış cephe tamamen bir saray edasında. Tavan ve duvar işlemleri altın yaldızlıdır. Mimaride kapı kolları ve musluklarda 24 ayar altın kaplama kullanılmış olup, mobilyalar altın yaprak ile işlenmiştir. Süslemelerde ise altın yaldız ve kristaller kullanılmıştır. Çelik kapılar özel güvenlikle tasarlanmıştır. Kapılarda parmak okuma sistemi mevcuttur. Özel bir güvenlik sistemi ile korunmaktadır” diye konuştu.
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4 yılda bitirilen ve mimarisiyle sarayları andıran apartmanın yeni sahiplerinin veya sahibinin kim olacağı ise merak konusu.
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Demekki neymiş parayı bol bulunca, Sadece kendini düşünen bulufığunu sıvayacak yer ararmış.
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