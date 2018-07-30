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Malezya'nın en genç milyarderi: Chryseis Tan

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 30.07.2018 08:34 | Son Güncelleme

Malezya'nın en genç milyarderinden olan Chryseis Tan, herkesi kıskandıracak bir hayat yaşıyor.

28 yaşında yatırımcı ve CEO olan Chryseis Tan, Instagram hesabından herkesi özendirecek yaşam tarzını, tatillerini ve yediği yemekleri paylaşıyor.

Malezyalı milyarderin imrendiren yaşamı

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Malezya’nın en zengin 20. insanı Vincent Tan'ın kızı olan Chryseis, Malezya’nın en büyük alışveriş merkezi Berjaya Times Square’nın CEO’sudur.
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Chryseis Tan, 330 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından, stilini takip eden kullanıcıların benzer ürünleri temin edebilecekleri bir moda uygulaması olan Goxip’in de kurucusudur.
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Sürekli seyahat halinde olan Chryseis, ulaşımını özel jetiyle yapıyor.
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Chryseis Tan, Haziran ayında Malezyalı bir milyarderin oğlu olan Faliq Nasimuddin ile nişanlandı.
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İşte Malezya'nın en genç milyarderinin hayatından kareler...
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Chryseis Tan Malezya

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