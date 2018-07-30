Malezya'nın en genç milyarderi: Chryseis Tan

28 yaşında yatırımcı ve CEO olan Chryseis Tan, Instagram hesabından herkesi özendirecek yaşam tarzını, tatillerini ve yediği yemekleri paylaşıyor.

Malezyalı milyarderin imrendiren yaşamı

1 / 14 Malezya’nın en zengin 20. insanı Vincent Tan'ın kızı olan Chryseis, Malezya’nın en büyük alışveriş merkezi Berjaya Times Square’nın CEO’sudur.

2 / 14 Chryseis Tan, 330 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından, stilini takip eden kullanıcıların benzer ürünleri temin edebilecekleri bir moda uygulaması olan Goxip’in de kurucusudur.

3 / 14 Sürekli seyahat halinde olan Chryseis, ulaşımını özel jetiyle yapıyor.

4 / 14 Chryseis Tan, Haziran ayında Malezyalı bir milyarderin oğlu olan Faliq Nasimuddin ile nişanlandı.

5 / 14 İşte Malezya'nın en genç milyarderinin hayatından kareler...

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