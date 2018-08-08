Manzarası mest etti! Kartpostallık görüntüler

İşte Türkiye'de gün batımının en güzel görüldüğü yer olarak anılan Ortahisar'da objektiflere yansıyan görüntüler...

Kızılçukur Vadisi'nde büyüleyen gün batımı

1 / 13 Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan Kızılçukur Vadisi, Türkiye’de gün batımının en güzel izlenebildiği mekanların da başında geliyor.

2 / 13 Gün batımı sırasında çoğunlukla kızıla, kimi zaman da yeşil renge dönüşen peribacaları ile süslü vadi turistleri adeta büyülüyor.

3 / 13 Güneşin son ışıklarını izleyebilmek için Kızılçukur Vadisi’ne gelen turistler, batan güneşle birlikte bol bol hatıra fotoğrafları çektiriyor.

4 / 13 Ortahisar Belediye Başkanı İsmail Genç yılın ilk 7 ayında 155 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini ifade ederken Kapadokya’da gün batımı izlemenin ayrıcalık olduğunu söyledi.

5 / 13 Genç, “Kızılçukur Vadisi`nde gün batımını yılın ilk 7 ayında 155 bin yerli ve yabancı turist izledi. Kapadokya’da gün batımı en güzel Kızılçukur Vadisi`nde izlendiği için turistlerin ilgisi buradan kaynaklanıyor.

6 / 13 Bu konuda çok iddialıyız dünyada ve Türkiye’de en güzel gün batımı Kapadokya bölgesinde izlenir. Çünkü doğal, kültürel ve tarihsel güzelliği olduğu için burada hem gün doğumu hem gün batımı izleniyor.

7 / 13 Avrupalı turistler de bu eşsiz güzellikler içerisinde gün batımını izlemenin mutluluğunu yaşıyorlar.

8 / 13 Kapadokya bölgesini ziyaret eden turistlerin gün batımını Kızılçukur Vadisi`nden izlemeden gitmemelerini tavsiye ediyorum.

9 / 13 Kapadokya’ya gelip gün batımının izlememek büyük bir kayıptır” dedi.

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