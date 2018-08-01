Mars Dünya'ya en yakın konuma geldi

Mars en son 2003'te 55,6 milyon kilometre uzaklıkla Dünya'ya en yakın konuma gelmişti.

Mars Dünya'ya en yakın konumda

1 / 6 "Space.com" da yer alan habere göre, Kızıl Gezegen, Dünya'ya 57,6 milyon kilometre uzaklıkla 2003'ten bu yana en yakın konuma ulaştı.

2 / 6 Güneş Sistemi'nde Dünya'nın ardından Güneş'e en yakın 4. gezegen olan Mars, Güneş'e 230 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyor.

3 / 6 Dünya, Güneş yörüngesindeki yolculuğunu 365 günde tamamlarken, Mars 687 günde tamamlıyor.

4 / 6 Dünya ile Mars'ın en yakın konuma gelmeleri için Mars'ın Güneş'e en yakın olduğu konumun, Dünya'nın Güneş'e en uzak olduğu konumla çakışması gerekiyor.

5 / 6 Mars en son 2003'te 55,6 milyon kilometre uzaklıkla Dünya'ya en yakın konuma gelmişti. Sonraki yakın geçişin 6 Ekim 2020'de olması bekleniyor.