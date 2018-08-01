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Mars Dünya'ya en yakın konuma geldi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 01.08.2018 00:00 | Son Güncelleme

Mars, 15 yıl sonra Dünya'ya en yakın konuma geldi.

Mars en son 2003'te 55,6 milyon kilometre uzaklıkla Dünya'ya en yakın konuma gelmişti.

Mars Dünya'ya en yakın konumda

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"Space.com" da yer alan habere göre, Kızıl Gezegen, Dünya'ya 57,6 milyon kilometre uzaklıkla 2003'ten bu yana en yakın konuma ulaştı.
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Güneş Sistemi'nde Dünya'nın ardından Güneş'e en yakın 4. gezegen olan Mars, Güneş'e 230 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyor.
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Dünya, Güneş yörüngesindeki yolculuğunu 365 günde tamamlarken, Mars 687 günde tamamlıyor.
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Dünya ile Mars'ın en yakın konuma gelmeleri için Mars'ın Güneş'e en yakın olduğu konumun, Dünya'nın Güneş'e en uzak olduğu konumla çakışması gerekiyor.
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Mars en son 2003'te 55,6 milyon kilometre uzaklıkla Dünya'ya en yakın konuma gelmişti. Sonraki yakın geçişin 6 Ekim 2020'de olması bekleniyor.
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15 yıl sonra Dünya'ya en yakın konuma gelen Mars, Van'dan böyle gözlemlendi. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Mars dünya

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