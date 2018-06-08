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Mars'ta heyecanlandıran keşif! NASA açıkladı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 08.06.2018 07:42 | Son Güncelleme

Mars'ın iç işleyişi hakkında açıklama yapan NASA, iki keşiften bahsetti. Yaptığı keşiflerden biriyle Mars'ta antik yaşamı kanıtlayacaklarına inanan bilim insanları, bir de kızıl gezegendeki mevsimsel değişikliklerden bahsetti. İşte detaylar..

Mars'ta iki çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen NASA, ilk çalışmada Mars'ın atmosferinde metan gazı bullunduğunu fe mevsimsel değişiklikler gösterdiğini söylerken, ikincisinde ise Mars'ta antik yaşamın kanıtı olabilecek organik moleküller içeren 3 buçuk milyar yaşındaki bir kayanın keşfettiklerini açıkladı.

Mars'ta yeni keşif

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'ın Gale Krateri'nden alınan numunelerde organik maddelere rastladı.
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Bilim insanları, Mars’ta 2012'den bu yana incelemeler yapan Curiosity keşif aracı tarafından Gale Krateri'nin tabanındaki yaklaşık 3,5 milyar yıllık kayalıkta organik maddeler bulunduğunu açıkladı.
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Araştırmacılar, Mars’ta bulunan organik maddelerin, eski bir yaşam kanıtı, yaşam için bir besin kaynağı ya da yaşam yerine var olan başka bir şey olarak değerlendirilebileceğini belirtti.
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“ŞANS YÜKSELDİ”

“ŞANS YÜKSELDİ”
NASA’nın California’daki Jet İtki Laboratuvarından Ashwin Vasavada, “Eğer herhangi bir zamanda yaşam vardıysa gelecekteki misyonlarla eski yaşam belirtilerini bulabilme şansı yükseldi.” dedi.
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Diğer yandan, Curiosity, Mars’ın atmosferindeki metanı ölçmek için ayarlanabilir lazer spektrometresini kullandı. Curiosity’nin, Mars atmosferindeki mevsimsel metan artışlarını da doğruladığı bildirildi. Araştırmacılar, biyolojik bir kaynağı göz ardı edemeyeceklerini belirtti.
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Mars'ta bir zamanlar mikroorganizmaların bulunduğu, hatta hala bulunuyor olabileceği ihtimalini akla getiren yeni bulguların, Kızıl Gezegen’de geçmişte ya da halihazırda bir yaşamın kanıtı olarak ele alınabileceğini bildirildi.
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Her iki çalışma da Science dergisinde yayımlandı.
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Anahtar Kelimeler:
Mars NASA keşif uzay

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