Maskesini yıllar sonra ilk kez çıkardı

Estetik operasyona rağmen hala eski görünümüne kavuşamayan Katie Piper, yıllar sonra yüzündeki maskeyi çıkardı.

Katie Piper, yıllar sonra maskesini çıkardı

1 / 20 Ayrılmak istediği erkek arkadaşının tecavüz ettikten sonra yüzüne asit attığı Katie Piper, annesinin yoğun desteği sayesinde hayata döndü.

2 / 20 O dönem yüzü, göğsü ve ellerinde ağır yanıklar oluşan Katie, bugüne kadar tam 250 estetik operasyon geçirdi.

3 / 20 İngiliz Daily Mail’de yayınlanan “Bir anne kızının yaralarını sevgiyle nasıl sarar” başlıklı haberde, Diane bir hastaya bakmanın tıpkı yeni doğmuş bir bebeği durmadan büyütmek gibi olduğunu anlattı.

4 / 20 Bu süreçte kendisine bağırsak kanseri teşhisi konulan Diane, kızının da ona destek verdiğini belirterek şöyle konuştu:

5 / 20 “10 yıl önce olay yaşandığında artık ‘sıradan bir hayat’ sürmenin imkânsız olduğunu düşünüyordum. Şimdi bunun mümkün olduğunu görüyor ve her gün şükrediyorum...” kaydetti.

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