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Maskesini yıllar sonra ilk kez çıkardı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 18.06.2018 11:31 | Son Güncelleme

Erkek arkadaşı tarafından önce tecavüz edilen sonra da asit saldırısına uğrayan Katie Piper, 250 estetik operasyon geçirdi.

Estetik operasyona rağmen hala eski görünümüne kavuşamayan Katie Piper, yıllar sonra yüzündeki maskeyi çıkardı.

Katie Piper, yıllar sonra maskesini çıkardı

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Ayrılmak istediği erkek arkadaşının tecavüz ettikten sonra yüzüne asit attığı Katie Piper, annesinin yoğun desteği sayesinde hayata döndü.
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O dönem yüzü, göğsü ve ellerinde ağır yanıklar oluşan Katie, bugüne kadar tam 250 estetik operasyon geçirdi.
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İngiliz Daily Mail’de yayınlanan “Bir anne kızının yaralarını sevgiyle nasıl sarar” başlıklı haberde, Diane bir hastaya bakmanın tıpkı yeni doğmuş bir bebeği durmadan büyütmek gibi olduğunu anlattı.
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Bu süreçte kendisine bağırsak kanseri teşhisi konulan Diane, kızının da ona destek verdiğini belirterek şöyle konuştu:
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“10 yıl önce olay yaşandığında artık ‘sıradan bir hayat’ sürmenin imkânsız olduğunu düşünüyordum. Şimdi bunun mümkün olduğunu görüyor ve her gün şükrediyorum...” kaydetti.
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Katie Piper tecavüz asit

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