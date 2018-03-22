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Matematik öğretmenini bu görüntüleri yaktı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 22.03.2018 14:06 | Son Güncelleme

850 öğrencinin eğitim aldığı okulda 10. sınıf öğrencileri için matematik öğretmeni olarak görev alan Scott Sherwood'un sosyal medyadaki yetişkin filmlerinde oynadığı ortaya çıktı.

Öğrencileri tarafından bulunan görüntüler Scott Sherwood'u zor durumda bıraktı.

Matematik öğretmeni porno yıldızı çıktı!

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Matematik öğretmeninin, Aaron Cage ismiyle bir video paylaşım sitesinde yayınlanan görüntüleri öğrencileri arasında hızla yayıldı.
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Bu durum üzerine şikayette bulunan veliler, okul yönetimini harekete geçirdi.
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Scott Sherwood, ortaya çıkan gerçek sebebiyle okuldan uzaklaştırma aldı.
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Scott Sherwood isimli öğretmenin o günden sonra yetişkin filmlerinde rol almadığı bilgisi konuşulurken, veliler de okulun öğrencilerinin durumdan nasıl etkilendiğini anlattı.
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'10 yaşımdaki kızım başka bir çocuğun internette bulup herkesin görebilmesi için paylaştığı görüntülere tanık oldu.'
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'Oğlum 7. sınıfta ve tüm öğrenciler bu olayı konuştuğu için o da öğle yemeğinde öğrenmiş.'
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'Okul bize bununla ilgili birşey söylemedi. Bu gerçeği çocuklardan ziyade okuldan öğrenmemiz gerekirdi.'
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Tüm çocukların bu konuda sessiz olması gerektiği söylendi. Okuldan uzaklaştırılan öğretmenin ne zaman döneceğini bilmiyoruz.
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Okul müdürü, 50 yaşındaki matematik öğretmeni hakkında çıkan iddialara cevap vermedi.
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Avustralya doğumlu Sherwood, 8 yıl önce bir porno filminde model olarak çalışmaya başlamış. Aynı zamanda da okulda öğretmenlik yapmaya devam etmiş. Başta yarı zamanlı olarak okulda görev alan öğretmen, bir kaç sene sonra tam zamanlı olarak çalışmaya başlamış.
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Porno kariyeri kısa süren Mia Khalifa, setleri neden bıraktığını Alman gazetesine verdiği röportajda anlattı.
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25 yaşındaki Khalifa, 21 yaşında aldığı karardan pişman olduğunu da sözlerine ekledi.
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Oynadığı porno filmlerde geleneksel kıyafetler giyen Khalifa, üç ayda büyük bir popüleriteye kavuşmuş ve Lübnan'da protesto gösterilerine yol açmıştı.
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Khalifa'nın sosyal medya paylaşımları...
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
birakmasaymis iyiymis . buyuk bir heyecan ile izliyoruz filmleri
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