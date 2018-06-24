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Meclis aritmeği değişti! Peki sandalye dağılımı nasıl olacak?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 24.06.2018 20:24 | Son Güncelleme

İlklerin yaşandığı seçim olarak tarihe geçen 24 Haziran'da çıkacak oy oranı meclisteki koltuk sayılarını belirleyecek. Bu açıdan büyük önem taşıyan 24 Haziran seçimlerinde çıkacak sonucu etkileyecek en kritik nokta ise HDP'nin barajı geçip geçmemesi.

Sandalye dağılımı açısından büyük fark oluşmasına sebep olacak bu durum Meclis'teki sandalye dağılımını etkileyecek. Peki 550 milletvekili sayısının 600'e çıkmasıyla aritmetik nasıl değişti? İşte bu sorunun cevabı...

Meclis aritmetiği tamamen değişti!

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16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu ile Meclis'teki 550 milletvekili sayısı 600'e çıkmıştı. 600 milletvekili ile Meclis aritmetiği de değişti.
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TOPLANTI YETER SAYISI:

TOPLANTI YETER SAYISI:
Meclis'in toplanabilmesi için üye tam sayısının en az 3 te 1’i gerekirken toplantı yeter sayısının en az 184 olması gerekiyordu.
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Yeni sistemde toplantı yeter sayısı 200’e çıkıyor.
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KARAR YETER SAYISI:

KARAR YETER SAYISI:
TBMM’de toplananların salt çoğunluğunun karar yönünde oy kullanması gerekir.
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Salt çoğunluk sayısı hiçbir zaman TBMM’nin dörtte birinin bir fazlasından az olmamalıdır.
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Buna göre, karar yeter sayısı, yeni sistemde 139'dan 151'e yükselecek.
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ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ YETER SAYISI:

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ YETER SAYISI:
Anayasa değişikliği için karar yeter sayısı eski sistemde Meclis üye tam sayısının 3'te 2'si olan 367 milletvekili sayısı yeni sistemde 400 olacak.
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REFERANDUM KARARI:

REFERANDUM KARARI:
Anayasa değişikliğinin referanduma götürülmesi için 550 sandalyeli Meclis'te 330 oy yeterli oluyorken, yeni sistemde 360 oy gerekecek.
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YÜCE DİVAN:

YÜCE DİVAN:
TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun, yani en az 301 milletvekilinin vereceği önergeyle cumhurbaşkanı hakkında soruşturma açılması talep edilebilecek, üye tam sayısının beşte üçünün, yani 360 vekilin oyuyla soruşturma açılmasına karar verilecek ve soruşturma açılmasının ardından Yüce Divan'a sevk için ise üçte iki çoğunluk, yani 400 milletvekilinin desteği gerekiyor.
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ERKEN SEÇİM KARARI:

ERKEN SEÇİM KARARI:
TBMM'nin erken seçim kararını ise beşte üç çoğunluk, bir başka deyişle üye tam sayısı 600'e yükseltilen Meclis'te 360 oyla alınabiliyor.
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meclis 24 haziran seçim

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