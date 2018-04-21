HABER

Meğer bizi böyle kandırıyorlarmış

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 21.04.2018 08:27 | Son Güncelleme

Ünlü fitness bloggerı Chessie King, sosyal medya paylaşılan fotoğrafların gerçek yüzünü gösterdi.

Yapılan hileleri bir bir ifşa eden güzel blogger, bakın gerçekleri hangi fotoğrafla anlattı...

Instagram'a attığı bu görüntüler olay oldu!

1 / 30

Instagram'da fit vücuduyla yüz binlerce takipçiye ulaşan İngiliz Chessie King, kamera arkası görüntülerini paylaştı, 'bu kadar da olmaz' dedirtti.
2 / 30

ABD'nin Miami şehrinde yaşayan fitness bloggerı Chessie King, oldukça fit ve çekici vücudunu sergilediği fotoğraflarıyla kendine hayran bırakıyor.
3 / 30

Ancak o kendisini takip eden 300 binin üzerindeki sosyal medya kullanıcısına dürüst davranıp işin gerçek yüzünü gösteriyor.
4 / 30

Doğru açı ve iyi pozla Instagram fotoğraflarının gerçeğinden çok farklı olabileceğini kanıtlayan King, böylece mükemmellik algısının dışındaki insanlara zorbalık yapanları da inceden eleştiriyor.
5 / 30

Chessie, kampanyada sürekli olarak fiziksel özelliklerine yönelik aldığı ağır eleştirileri ti'ye aldı.
6 / 30

İşte ünlü blogger Chessie King'in Instagram / gerçek hayat paylaşımları...
7 / 30

8 / 30

9 / 30

10 / 30

11 / 30

12 / 30

13 / 30

14 / 30

15 / 30

16 / 30

17 / 30

18 / 30

19 / 30

20 / 30

21 / 30

22 / 30

23 / 30

24 / 30

25 / 30

26 / 30

27 / 30

28 / 30

29 / 30

30 / 30

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
instagram sosyal medya komik

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Metin Hara'dan Beyaz Show'da bomba Adriana Lima itirafı! 'İlk mesaj ondan geldi'

Metin Hara'dan Beyaz Show'da bomba Adriana Lima itirafı! 'İlk mesaj ondan geldi'

Abdullah Gül'ün zor kararı!

Abdullah Gül'ün zor kararı!

Definecilerin büyük hüsranı

Definecilerin büyük hüsranı

İran Rusya'ya teklif etti! Türkler tepki gösterdi

İran Rusya'ya teklif etti! Türkler tepki gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Olay yatak itirafı: Penisimi kırdım!

Olay yatak itirafı: Penisimi kırdım!

Antalya bunu konuşuyor! İşte 3 gün, 3 gece süren 2 milyon dolarlık düğün

Antalya bunu konuşuyor! İşte 3 gün, 3 gece süren 2 milyon dolarlık düğün

Travesti güzellik yarışmasında cumhurbaşkanı adayı açıklandı

Travesti güzellik yarışmasında cumhurbaşkanı adayı açıklandı

Dünyanın en zengin adamıydı! Serveti dudak uçuklattı

Dünyanın en zengin adamıydı! Serveti dudak uçuklattı

Tıp dünyasını sarsacak iddia: Yüzlerce çocuğu öldürdü!

Tıp dünyasını sarsacak iddia: Yüzlerce çocuğu öldürdü!

Yerli WhatsApp 'İletee' geliyor

Yerli WhatsApp 'İletee' geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.