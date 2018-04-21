Meğer bizi böyle kandırıyorlarmış

Yapılan hileleri bir bir ifşa eden güzel blogger, bakın gerçekleri hangi fotoğrafla anlattı...

Instagram'a attığı bu görüntüler olay oldu!

1 / 30 Instagram'da fit vücuduyla yüz binlerce takipçiye ulaşan İngiliz Chessie King, kamera arkası görüntülerini paylaştı, 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

2 / 30 ABD'nin Miami şehrinde yaşayan fitness bloggerı Chessie King, oldukça fit ve çekici vücudunu sergilediği fotoğraflarıyla kendine hayran bırakıyor.

3 / 30 Ancak o kendisini takip eden 300 binin üzerindeki sosyal medya kullanıcısına dürüst davranıp işin gerçek yüzünü gösteriyor.

4 / 30 Doğru açı ve iyi pozla Instagram fotoğraflarının gerçeğinden çok farklı olabileceğini kanıtlayan King, böylece mükemmellik algısının dışındaki insanlara zorbalık yapanları da inceden eleştiriyor.

5 / 30 Chessie, kampanyada sürekli olarak fiziksel özelliklerine yönelik aldığı ağır eleştirileri ti'ye aldı.

6 / 30 İşte ünlü blogger Chessie King'in Instagram / gerçek hayat paylaşımları...

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