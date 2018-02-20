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Meğer orduda cehennem hayatı yaşamış!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 20.02.2018 15:24 | Son Güncelleme

‘Asker Barbie’ olarak anılan ve 2009 İngiltere Güzeli olan Katherina Hodge, İngiltere ordusunda görev yaptığı 12 yıl boyunca erkek askerlerin kendisine saldırılarda bulunduğunu ifade etti.

Hodge, cinsiyetçi yaklaşımlar nedeniyle orduda kaldığı sürece cehennem hayatı yaşadığını söyledi.

Katherina Hodge erkek askerlerin saldırısına uğramış

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‘Asker Barbie' Katherina Hodge, 17 yaşında orduda göreve başladı ve 18 yaşında Irak'ta bölüğünden askerlerle birlikte bir militanı Basra'daki üsse götürürken kaza yaptı.
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Kazanın ardından eline iki tüfek alan militanın yüzüne yumruk atan Hodge, silahların düşmesine neden olup durumu kurtardı ve bu nedenle cesaret ödülü aldı.
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Ancak ödül almasının ardından Hodge için orduda bir cehennem hayatı başladı.
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Şimdilerde 30 yaşında olan Hodge, Mirror gazetesine yaptığı açıklamada diğer kadın askerleri cesaretlendirmek için artık susmayacağını belirtti.
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Hodge "2018 yılındayız, kadınların bu şekilde aşağılanması kabul edilemez. Bu tamamen cinsiyetçilik" dedi.
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Bölüğündeki bir grup askerin sırf kadın olduğu için ödül aldığını düşündüğünü ve bu nedenle kendisine saldırdığını söyleyen Hodge;"Korkunçtu. Yanlarından geçerken bana alçakça isimler takıp fısıldayarak ‘fahişe', ‘sürtük', ‘yalancı' gibi laflar ediyorlardı.
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Bir keresinde yemekhaneye gittim, kafama kutu kola fırlattılar. Herkesin içinde ağlamamak için kendimi tuttum, odama gittiğimde gözyaşlarına boğuldum. Bu yüzden yemekhanede yemek yiyemiyordum. Olabileceklerden korkuyordum. Marketten bir şeyler alıp odamda kendi başıma yiyordum" dedi.
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kadın bir insandır...Fıtrat farkı vardır sadece!bu teyze de sivilceyi sıkayım derken patlatmış:))
sizin senaryoları haydar abimi yazıyor.
Askerlerin suçu ne sadece testestreon suçlu
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