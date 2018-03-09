Meghan Markle'ın prenses olunca karşılaşacağı 12 yasak

Peki, pek çok kısıtlamayla karşı karşıya kalacak Meghan'ı neler bekliyor? İşte cevabı...

Meghan Markle prenses olunca bunları yapamayacak

1 / 31 MEGHAN'A 12 İLGİNÇ YASAK! Bir prensle evlenip kraliyet ailesine girmek ve prenses olmak kağıt üzerinde harika görünüyor. Ancak prenseslik dışarıdan göründüğü kadar kolay olmayabilir.

2 / 31 Yaşanan evlilikler, ayrılıklar ve skandallarla dünyanın adından en çok söz ettiren kraliyet ailesine gelin gitmeye hazırlanan Meghan Markle ünlü bir oyuncu.

3 / 31 İngiltere Kraliyet Ailesi’nin prensi Harry ile nişanlanan ve 2018’in Mayıs ayı için düğün hazırlıklarına başlayan 36 yaşındaki aktris prenses unvanını aldıktan sonra gündelik alışkanlıklarından bazılarından vazgeçmesi gerekecek.

4 / 31 Bir kısmı kural, bir kısmı kraliyet ailesinin görgü kurallarına uygun değil, bazıları da sadece kraliçenin hoşuna gitmediği için yıllar içinde yasak haline gelmiş. Bakın bu 12 maddelik yasak listesinde neler var…

5 / 31 BACAK BACAK ÜZERİNE ATMAK Resmi bir kural olmamasına rağmen bacak bacak üstüne atmak kraliyet ailesinde hoş karşılanan bir davranış değil. Kraliyet ailesi mensubu kadınlar bunun yerine bacaklarını birleştirip hafifçe bir yana doğru eğiyorlar.

6 / 31 KARI-KOCA OLARAK TOPLUM İÇİNDE YAKINLIK GÖSTERMEK Kraliyet çiftlerinin toplum içinde birbirlerine yakınlık göstermeleri hoş karşılanmıyor.

7 / 31 Ancak Harry ve Meghan Markle nişan törenlerinde el ele tutuşarak bu kuralı bir miktar yumuşattılar.

8 / 31 Bu hamle otoriteler tarafından kraliyet ailesinin modernleşmesi için olumlu bulundu.

9 / 31 RENKLİ OJE SÜRMEK Kraliyet ailesindeki kadınların koyu renkli oje sürmeleri yasak. Meghan Markle’ın son aylardaki fotoğraflarına bakınca bu yasağı çoktan uygulamaya başladığı görülüyor.

10 / 31 SOSYAL MEDYA KULLANMAK Meghan Markle’ın sosyal medya hesapları aylardır aktif kullanımda değil.

11 / 31 Evlendikten sonra kişisel hesaplarını kullanamayacak olan gelin adayı tıpkı Prens Harry, William ve Kate Middleton gibi Kensington Resmi hesabını kullanmak zorunda.

12 / 31 İSTEDİĞİ SAATTE YATMAK Kendi evinde kaldığı zaman istediği saatte yatabilecek olan Meghan Markle kraliçenin sarayındayken yatağa gitmek için onu beklemek zorunda. Neyse ki saray kaynaklarına göre kraliçe gece 11:30’dan önce yatmış oluyor.

13 / 31 BİR ODAYA GİREN İLK KİŞİ OLMAK Meghan Markle bu konuda çok dikkatli olmak zorunda. Zira bir mekana girerken sıralamanın nasıl olacağı konusunda sıkı bir hiyerarşi var.

14 / 31 Sıralama Kraliçe Elizabeth, Prens Philip, Prens Charles, Camila, Prens William, Kate Middleton olarak devam ediyor…

15 / 31 İSTEDİĞİ HIZDA YEMEK YEMEK Kraliyet sofrasına kraliçeyle birlikte oturmanın bir bedeli var: Yemeye başlamak için kraliçeyi beklemek ve yemeğini bitirdiğinde onunla birlikte bitirmiş olmak.

16 / 31 Meghan Markle’ın sofrada gözü bundan böyle hep kraliçede olacak.

17 / 31 SELFIE ÇEKMEK Meghan Markle için düşes olunca sevimli köpek filtreli selfielere son diyecek.

18 / 31 Prens Harry ile katıldığı ilk resmi davette hayranların selfie çektirme tekliflerini geri çeviren oyuncu bu kurala ısınmaya başlıyor şimdiden.

19 / 31 YETİŞKİN NEDİMELERİ OLAMAYACAK Meghan Markle’ın birçok ünlü kadın arkadaşı var ama bu arkadaşları düğününde ona nedimelik yapamayacak.

20 / 31 Avrupa kraliyet ailelerinde geleneksel olarak çocuklar ya da genç kızlar nedimelik yapıyorlar.

21 / 31 DOLGU TOPUK AYAKKABI GİYMEK Bu da resmi bir kural değil ancak kraliçenin dolgu topuktan nefret ettiği ve etrafında görmekten hiç hoşlanmadığı bilinen bir gerçek.

22 / 31 OY KULLANMAK Meghan Markle evlendikten sonra İngiliz vatandaşı olacak ancak bu bütün vatandaşlık haklarına sahip olacağı anlamına gelmiyor.

23 / 31 Kraliyet ailesi üyeleri kanunen yasak olmasa da geleneksel olarak oy kullanmıyorlar ve seçimlerle bir ilgileri bulunmuyor.

24 / 31 İMZA VERMEK Kraliyet ailesi mensuplarının hayranlarına imza vermeleri yasak.

25 / 31 Bu yasağın sebebinin imzalarının taklit edilmesinin önüne geçmek olduğu biliniyor.

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