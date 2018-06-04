Meghan Markle`ın unutmak istediği fotoğraflar

Masal gibi bir düğünle hayatlarını birleştiren Meghan Markle ve Prens Harry, geçmişte yaşanan her şeye kulaklarını tıkasalar da, eski fotoğraflardan bir türlü kurtulamadılar.
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