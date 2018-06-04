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Meghan Markle`ın unutmak istediği fotoğraflar

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 04.06.2018 11:43 | Son Güncelleme

Günlerce konuşulan kraliyet düğünü sonrası pek çok skandal fotoğraf ortaya çıktı.

Masal gibi bir düğünle hayatlarını birleştiren Meghan Markle ve Prens Harry, geçmişte yaşanan her şeye kulaklarını tıkasalar da, eski fotoğraflardan bir türlü kurtulamadılar.

İşte eski mesleği ve eski kocası

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Meghan Markle'ın unutmak istediği fotoğraflar tek tek ortaya çıktı.
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İşte Jamaika'da çılgın bir törenle evlendiği eski eşi.
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Kısa sürede boşanan Trevor Engelson ve Meghan Markle yalnızca 2 yıl evli kaldılar.
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Meghan,oyuncu olmadan önce televizyonda yayınlanan bir yarışma programında çalışıyordu.
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Ve işte o yarışmadan bazı kareler.
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Anahtar Kelimeler:
Meghan Markle eski fotoğraflar ingiltere

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