Artık Kraliçe'nin yeni gözdesi Meghan Markle

Düşesler kıyafetleriyle göz doldururken, Meghan Markle’ın Buckingham Sarayı balkonunda Kraliçe’nin hemen yanında yer alması, “Yeni gözde Markle” yorumlarına neden oldu.

Meghan Markle artık Kraliçe'nin yanında

1 / 17 Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin (RAF) 100’üncü yılı etkinliklerinde kraliyet ailesinin ‘mükemmel dörtlüsü’ Kate Middleton ve Prens William ile Meghan Markle ve Prens Harry bir aradaydı.

2 / 17 Savaşın kahramanlarının anıldığı etkinlikte Kraliçe Elizabeth, Buckingham Sarayı’nın bahçesinde bir konuşma yaptı.

3 / 17 Anma etkinliğini kraliyet ailesinin pek çok üyesiyle birlikte binlerce İngiliz de sokaklarda izledi.

4 / 17 Savaş uçaklarının gösteri yaptığı anmada gözler iki düşesin üzerindeydi. Yeni doğan oğlu Louis’in vaftiz töreninin üzerinden henüz 24 saat geçmeden Buckingham’a giden Cambridge Düşesi, kıyafetindeki broşla ön plana çıktı.

5 / 17 Middleton’ın 2015 yılında Hava Harp Okulu tarafından kendisine verilen pırlanta ve yakuttan oluşan Dacre broşu dikkat çekti.

6 / 17 Middleton, çoğu zaman tercih ettiği Alexander McQueen imzalı bebek mavisi elbisesiyle etkinlikte boy gösterdi.

7 / 17 Yeni düşes Meghan Markle ile Dior imzalı lacivert elbisesiyle etkinliğin dikkat çeken ismi oldu.

8 / 17 Meghan Markle, Buckingham Sarayı balkonundan hava gösterisini izlerken Kraliçe Elizabeth’in hemen yanında yer aldı.

9 / 17 Markle’ın, Kraliçe’nin yanında yer alması, Middleton’ın ise daha uzakta durması, “Meghan Markle, Kraliçe’nin yeni gözdesi” yorumlarına neden oldu.

10 / 17 Prens William ile Prens Harry de RAF etkinliğine hava kuvvetleri üniformalarıyla katıldı.

11 / 17 İşte RAF etkinliğinden yansıyanlar...

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