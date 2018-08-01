Meksika'da yolcu uçağı düştü! Ülke şokta...

İçerisindeki 101 yolcuyla birlikte düşen uçağa ekipler hemen müdahale etti.

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Durango Eyalet Valisi Jose Aispuro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada uçakta bulunan 101 kişinin de kazadan yaralı olarak kurtulduğunu açıkladı.