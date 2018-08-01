HABER

Meksika'da yolcu uçağı düştü! Ülke şokta...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 01.08.2018 07:44 | Son Güncelleme

Meksika'nın Durango kentinde 97 yolcu ve 4 mürettebat taşıyan Aeromexico havayolu şirketine ait uçak kalkıştan kısa bir süre sonra düştü.

İçerisindeki 101 yolcuyla birlikte düşen uçağa ekipler hemen müdahale etti.

İşte Meksika'daki uçak kazasından ilk fotoğraflar

1 / 16

Durango Eyalet Valisi Jose Aispuro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada uçakta bulunan 101 kişinin de kazadan yaralı olarak kurtulduğunu açıkladı.
2 / 16

Aispuro, yaralıların 12'sinin durumunun ağır olduğunu söyledi.
3 / 16

İşte Meksika'da yaşanan uçak kazasından ilk fotoğraflar.
4 / 16

5 / 16

6 / 16

7 / 16

8 / 16

9 / 16

10 / 16

11 / 16

12 / 16

13 / 16

14 / 16

15 / 16

16 / 16

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meksika uçak kazası

En Çok Okunan Haberler

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Son dakika! Meksika'da yolcu uçağı düştü

Son dakika! Meksika'da yolcu uçağı düştü

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de askerin eşini ve bebeğini şehit ettiler!

PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de askerin eşini ve bebeğini şehit ettiler!

Samsun'da 72 yaşındaki kişinin darp edilmesine ilişkin yakalama kararı

Samsun'da 72 yaşındaki kişinin darp edilmesine ilişkin yakalama kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pizza bağımlığından kurtuldu bakın nasıl değişim geçirdi

Pizza bağımlığından kurtuldu bakın nasıl değişim geçirdi

Kollarına 'kas' enjekte ediyordu! Son hali bakın nasıl oldu

Kollarına 'kas' enjekte ediyordu! Son hali bakın nasıl oldu

Bir anda ortaya çıktı

Bir anda ortaya çıktı

Antalya'da mavi ile yeşilin koynunda saklanan tarih: Kekova

Antalya'da mavi ile yeşilin koynunda saklanan tarih: Kekova

Mars Dünya'ya en yakın konuma geldi

Mars Dünya'ya en yakın konuma geldi

245 günde devrialem

245 günde devrialem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.