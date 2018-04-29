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'Melania Trump hapis hayatı yaşıyor'

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 29.04.2018 12:07 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, ABD'de geçirdikleri zamanla ilgili açıklamalarda bulundu.

Macron, ""Melania Trump Beyaz Saray’dan dışarı adımını atamıyor. Hapis hayatında yaşar gibi" dedi.

Brigitte Macron: Melania hapis hayatı yaşıyor

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un (40) eşi Brigitte Macron (65), ABD Washington ziyareti sonrası döndüğü Paris’te Le Monde Gazetesi’ne konuştu.
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Habertürk'ün haberine göre Brigitte Macron, Beyaz Saray’da kendilerini büyük bir sıcaklıkla karşılayan ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump’a dair izlenimlerini paylaştı.
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Brigitte Macron, bu zamana kadar söylenmemiş bir gözlemini de kamuoyuyla paylaştı.
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First Lady Macron, şunları dedi: "Melania Trump Beyaz Saray’dan dışarı adımını atamıyor. Hapis hayatında yaşar gibi. Her şeyin kararı verilmiş ve öyle yaşıyor. Güvenlik adeta nefes aldırmıyor.
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Hayatı sınırlandırılıyor. Benden çok daha sıkılmış vaziyette. Resmen hiçbir şey yapamıyor. Yaşadığı yerde cam bile açamıyor, çünkü güvenlik hemen arıyor ve kapatmasını istiyor."
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Melania Trump ile kendisini kıyaslayan Brigitte Macron, "Ben aksine her gün Paris’te sokağa çıkar, gezerim" ifadesini kullandı.
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Melania Trump’ın çok güçlü bir karakteri olduğunu söyleyen Brigitte Macron, "Kendisini çok tutuyor, kısıtlıyor" diye konuştu.
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Slovenya asıllı olan eski model Melania Trump (48), eşi Başkan Trump ile 2005’te evlenmişti.
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Trump, moda anlayışı ve güzelliğiyle sosyetenin en dikkat çeken isimleri arasındayken Beyaz Saray’a taşındı.
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Anahtar Kelimeler:
Melania Trump ABD

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