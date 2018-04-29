'Melania Trump hapis hayatı yaşıyor'

Macron, ""Melania Trump Beyaz Saray’dan dışarı adımını atamıyor. Hapis hayatında yaşar gibi" dedi.

Brigitte Macron: Melania hapis hayatı yaşıyor

1 / 15 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un (40) eşi Brigitte Macron (65), ABD Washington ziyareti sonrası döndüğü Paris’te Le Monde Gazetesi’ne konuştu.

2 / 15 Habertürk'ün haberine göre Brigitte Macron, Beyaz Saray’da kendilerini büyük bir sıcaklıkla karşılayan ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump’a dair izlenimlerini paylaştı.

3 / 15 Brigitte Macron, bu zamana kadar söylenmemiş bir gözlemini de kamuoyuyla paylaştı.

4 / 15 First Lady Macron, şunları dedi: "Melania Trump Beyaz Saray’dan dışarı adımını atamıyor. Hapis hayatında yaşar gibi. Her şeyin kararı verilmiş ve öyle yaşıyor. Güvenlik adeta nefes aldırmıyor.

5 / 15 Hayatı sınırlandırılıyor. Benden çok daha sıkılmış vaziyette. Resmen hiçbir şey yapamıyor. Yaşadığı yerde cam bile açamıyor, çünkü güvenlik hemen arıyor ve kapatmasını istiyor."

6 / 15 Melania Trump ile kendisini kıyaslayan Brigitte Macron, "Ben aksine her gün Paris’te sokağa çıkar, gezerim" ifadesini kullandı.

7 / 15 Melania Trump’ın çok güçlü bir karakteri olduğunu söyleyen Brigitte Macron, "Kendisini çok tutuyor, kısıtlıyor" diye konuştu.

8 / 15 Slovenya asıllı olan eski model Melania Trump (48), eşi Başkan Trump ile 2005’te evlenmişti.

9 / 15 Trump, moda anlayışı ve güzelliğiyle sosyetenin en dikkat çeken isimleri arasındayken Beyaz Saray’a taşındı.

10 / 15

11 / 15

12 / 15

13 / 15

14 / 15