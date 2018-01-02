Meral Akşener'in gençlik fotoğrafı

Son Güncelleme 1 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 02.01.2018 15:32 |1 saat önce

Siyasi Fotoğraflar isimli Twitter adresinin yayınladığı İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'in gençlik ve siyasetteki ilk yıllarından kareler sosyal medyada ilgi gördü. İşte Akşener'in ilgi gören fotoğrafları...

Onu hiç böyle görmediniz

1 / 9 İşte Akşener'in ilgi gören fotoğrafları...

2 / 9 Uzun yıllar Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyasi hayatını sürdüren Meral Akşener MHP'den ayrılıp İYİ Parti'yi kurdu.

3 / 9 Siyasi hayatına Doğru Yol Partisi ile başlayan Meral Akşener Necmettin Erbakan tarafından kurulan koalisyon hükümeti’nde İçişleri Bakanlığı görevini yaptı.

4 / 9 Siyasi hayatına Doğru Yol Partisi ile başlayan Meral Akşener Necmettin Erbakan tarafından kurulan koalisyon hükümeti’nde İçişleri Bakanlığı görevini yaptı.

5 / 9 1974 yılında Bursa Kız Öğretmen Lisesi’ni tamamlamasının ardından 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 1979 ve 1982 yılları arasında öğretmen olarak çalışan Akşener, 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi’nde araştırma görevlisi oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora ve yüksek lisans yaptı. Kocaeli Üniversitesi’nde İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı görevinde bulundu.

6 / 9 1995 yılında Doğru Yol Partisi (DYP) Kadın Kolları Başkanı olan Meral Akşener, ilk defa 1995 Türkiye genel seçimlerinde DYP Kocaeli milletvekili olarak meclise girdi.

7 / 9 Necmettin Erbakan başkanlığında 28 Haziran 1996 tarihinde Refah Partisi (RP) ve DYP koalisyonunun oluşturduğu 54. Türkiye Hükûmeti’nden 3 Kasım 1996 tarihinde Susurluk kazası sonrası İçişleri Bakanlığı görevinden istifa eden Mehmet Ağar’ın yerine İçişleri Bakanlığı görevini üstlenerek Türkiye tarihindeki ilk kadın İçişleri Bakanı oldu. 8 Şubat süreci’nin yaşanması ile 54. Türkiye Hükümeti’nin dağılmasının ardından görev süresi 30 Haziran 1997 tarihinde son buldu. 1999 Türkiye genel seçimlerinde DYP İstanbul milletvekili olarak tekrar meclise girdi. 2002 Türkiye genel seçimlerinde ise DYP %9,54 oy alarak baraj altında kaldı.

8 / 9 4 Temmuz 2001 tarihinde Doğru Yol Partisi’nden istifa ederek Fazilet Partisi’nden kopan Abdullah Gül ile Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğini yaptığı ‘yenilikçi’ kanat olarak adlandırılan oluşuma katıldığını Abdullah Gül ve arkadaşlarının çalışma ofisi olarak kullandıkları Politik Araştırmalar Merkezi'nde basın toplantısıyla ilan etti. Yeni parti için çalışma yaparken oğlunun da parti adı için çalışma yürüttüğünü söyledi. Ancak bir süre sonra “Milli Görüş çizgisini sürdürüyorlar” diyerek hayal kırıklığı yaşadığını belirterek yenilikçi hareketten ayrılıp 3 Kasım 2001 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi’ne katıldı.