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Mesai saatleri bitince bambaşka biri oluyor!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.04.2018 08:14 | Son Güncelleme

Instagram'da paylaştığı fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çeken Alman polis büyük beğeni topluyor.

Adrienne Koleszar, polislerin üniformasını çıkardığı andan itibaren nasıl bir yaşantısı olduğunu gözler önüne seriyor.

Adrienne Koleszar sosyal medya fenomeni oldu

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Almanya'da polislik yapan Adrienne Koleszar, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla meslekteki en çok konuşulan isim oldu.

Almanya'da polislik yapan Adrienne Koleszar, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla meslekteki en çok konuşulan isim oldu.
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Gün boyunca mesleği gereği birçok sorunla boğuşan Adrienne Koleszar, mesai saatleri dışında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
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Uzun yıllardır fitness yaptığını ifade eden Koleszar, şu an elde ettiği vücuda ulaşmanın kolay olmadığını söyledi.
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33 yaşındaki Koleszar, antrenman ve beslenme tekniklerini Instagram'da paylaşıyor. Koleszar'ın verdiği öneriler ve fotoğrafları binlerce beğeni alıyor.
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Fotoğrafları görenlerin polis olduğuna inanamadığı Koleszar, mesleğini çok sevdiğini belirtiyor.
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İşte Instagram'ın en ünlü polisinin dikkat çeken paylaşımları...
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