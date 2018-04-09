Mesai saatleri bitince bambaşka biri oluyor!

Adrienne Koleszar, polislerin üniformasını çıkardığı andan itibaren nasıl bir yaşantısı olduğunu gözler önüne seriyor.

Adrienne Koleszar sosyal medya fenomeni oldu

1 / 20 Almanya'da polislik yapan Adrienne Koleszar, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla meslekteki en çok konuşulan isim oldu.

2 / 20 Gün boyunca mesleği gereği birçok sorunla boğuşan Adrienne Koleszar, mesai saatleri dışında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

3 / 20 Uzun yıllardır fitness yaptığını ifade eden Koleszar, şu an elde ettiği vücuda ulaşmanın kolay olmadığını söyledi.

4 / 20 33 yaşındaki Koleszar, antrenman ve beslenme tekniklerini Instagram'da paylaşıyor. Koleszar'ın verdiği öneriler ve fotoğrafları binlerce beğeni alıyor.

5 / 20 Fotoğrafları görenlerin polis olduğuna inanamadığı Koleszar, mesleğini çok sevdiğini belirtiyor.

6 / 20 İşte Instagram'ın en ünlü polisinin dikkat çeken paylaşımları...

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