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Metroda rezalet!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.08.2018 10:19 | Son Güncelleme

Utanç verici görüntüler, Rusya'nın başkenti Moskova'nın ünlü metrosunda çekildi.

Video kaydı, koltuklarda uzanan bir erkek ve yanındaki kadınla başlıyor.

Moskova metrosunda garip anlar

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Siyah elbise giyen kadın, erkeğin fermuarını açmayı deniyor.
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Erkeğin elinde bir içki şişesi göze çarpıyor.
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Tüm bunlar olurken, diğer yolcular kendi hallerinde seyahat ediyor.
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Bir kişi hariç.
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Çift daha da ileriye gitmeye hazırlandığı anda...
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Bir yaşlı yolcu, duruma müdahale ediyor.
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Kadınla tartışmaya başlayan yolcu, çiftten metrodan inmesini istiyor.
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Siyahlı kadın, kendilerini durduran yolcuya karşılık verip...
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Küfürler savuruyor.
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Metrodaki görüntüler, dünya medyasında haber oldu.
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Rusya Moskova metro kadın erkek

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