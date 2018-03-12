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Metroya böyle binince...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.03.2018 09:56 | Son Güncelleme

Onlar karşımıza çıkan metronun en ilginç insanları.

Bazen kıyafetleri bazen de davranışlarıyla herkesin dikkatini çeken bu insanlar, yolcular tarafından işte böyle görüntülendi.

Metronun en garip insanları

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İşte metronun tuhaf insanları.
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