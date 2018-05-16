Microsoft'ta çalışmak için bu sorunun cevabını bilmeniz lazım

İşte teknoloji devinin iş görüşmelerinde adaylara sorduğu soru.

Ünlü firmalara girebilmenin yolu bu sorulardan geçiyor

1 / 19 SORU: Bir dik üçgenin hipotenüsünün uzunluğu 10 birimdir. Bu hipotenüse, üçgenin dik açıya sahip köşesinden indirilen dikmenin uzunluğu ise 6 birimdir. Üçgenin alanını bulunuz?

2 / 19 Elimizdeki bilgiler üçgenin hipotenüs uzunluğunun 10 birim olduğunu, dik açıdan hipotenüse indirilen dikmenin (h) ise 6 birim olduğunu söylüyor ve üçgenin alanını hesaplamamız isteniyor. Bu bilgiler ışında 'a x h / 2 = Alan' işlemi ile cevaba ulaşabiliriz. Ancak cevap 10 x 6 / 2 = 30 değil! Bu üçgenin alanı 30 birim değil, çünkü böyle bir üçgen yok.

3 / 19 Başka bir deyişle geometrik olarak dik açılı bir üçgenin, dik açısından 10 birimlik hipotenüse indirilecek bir dikme kirişinin uzunluğu en fazla 5 birim olabilir. Aksi takdirde şekil üçgen formunu kaybeder, bir dörtgen olur.

4 / 19 GOOGLE'DA İŞE GİRMEK İÇİN ARTIK BU SORULARI CEVAPLAMANIZA GEREK YOK Teknoloji devi Google iş görüşmelerinde sorduğu bazı soruları çok zor oldukları gerekçesiyle mülakatlarda sormaktan vazgeçmişti. İşte o sorular...

5 / 19 Rögar Kapağı neden yuvarlak olur?

6 / 19 Cevap: Yuvarlak kapaklar yuvarlak bir delikten içeri düşemezler

7 / 19 Saat 3'ü çeyrek geçiyorsa akrep ve yelkovanın açısı nedir

8 / 19 Cevap: 7.5 derece

9 / 19 Seattle’daki tüm camları sildirmek için ne kadar para ödemeniz gerekir?

10 / 19 Google bu soruyu sorarak iş başvurusu yapan kişinin kesin cevabı vermesinden ziyade sorun çözücü kişi olup olmadığını ölçüyor.

11 / 19 Bir korsan gemisinin kaptanısınız ve ganimetin nasıl bölüneceğini oylamanız gerekiyor. Eğer mürettebatınızın yarısından fazlası sizin önerdiğiniz şekilde hazineyi paylaşırsa siz öleceksiniz. Nasıl hem hayatta kalır hem de hazineyi istediğiniz gibi paylaşabilirsiniz?

12 / 19 Hazinenin yüzde 51’ini mürettebatınız arasında paylaşırsınız.

13 / 19 Teknoloji devi Google'da çalışmak milyonlarca kişinin hayallerini süslüyor. Peki bu hayali gerçeğe dönüştürmek için yapmanız gerekenlerin bu 10 soruyu cevaplamak olduğunu biliyor muydunuz. İşte Google'ın işe alımlarda sorduğu 10 soru...

14 / 19 C'de malloc() fonksiyonunun karşıtı nedir? Hangi Unix fonksiyonu bir soketin bağlantı almasını sağlar?

15 / 19 Bir MAC adresini depolamak için kaç byte gerekir? İşlemci kayıt okuma, disk arama, bağlam dönüşümü, sistem bellek okumak için gereken zamanı sıralayın

16 / 19 Linux inodu nedir? Hangi Linux fonksiyonu yolu inoda dönüştürür?

17 / 19 KILL sinyalinin adı nedir ? Quicksort neden en iyi sıralama yöntemidir?

18 / 19 16 bit'lik değerlerden 10 bin tane olduğunu varsaydığınız bir durumda bunları en verimli şekilde nasıl sayarsınız?