Midesinden çıkanlar dehşeti gözler önüne serdi

Son Güncelleme 4 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 22.01.2018 15:40 |4 saat önce

Balıkçı, balığın bir bıçak yardımıyla midesini yardığında balığın içinin plastik nesnelerle dolu olduğunu gördü.

Midesinden çıkanlar şoke etti!

1 / 42 Balıkçı, balığın bir bıçak yardımıyla midesini yardığında balığın içinin plastik nesnelerle dolu olduğunu gördü.

2 / 42 Mahi Mahi olarak da bilinen balığın bu görüntüleri hayvan hakları savunucularını çok kızdırdı.

3 / 42 Çünkü Kosta Rika kıyılarında yakalanan balığın görüntüleri çevreye duyarsız insanların deniz canlılarına verdiği zararı gözler önüne seriyordu.

4 / 42 Yiyecek ararken sık sık plastik parçalarla karşılaşan balıklar, önüne çıkan nesneleri yiyecek sanarak yutuyor. Konu ile ilgili açıklama yapan uzmanlar: 'Plastik eriyemez ve bağırsakları tıkayabilir. Canlı bu sebeple beslenemez. Besin tüketemediği için de alıktan ölür. Buna engel olunmalıdır.'

5 / 42 'Sekiz ton plastik her yıl dünyanın farklı noktalarındaki denizlerden ve okyanuslardan toplanıyor.Hükümet bu durumda rol oynamak için elinden geleni yapacak.'

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9 / 42 KÖPEK BALIKLARININ MİDESİNDEN ÇIKAN TUHAF ŞEYLER Dünyanın en tehlikeli hayvanlarından köpek balıkları 'denizden babam çıksa yerim' mantığıyla ne bulursa mideye indiriyor.

10 / 42 İşte köpek balıklarının midesinden çıkan dünyanın en tuhaf 'şey'leri... (Kirpi)

11 / 42 Kutup ayısı

12 / 42 Çivi

13 / 42 Araç plakası

14 / 42 Kürk

15 / 42 Savaş zırhı

16 / 42 Top mermisi

17 / 42 İnek

18 / 42 Araç lastiği

19 / 42 Yunus

20 / 42 Boya kutusu

21 / 42 Geyik

22 / 42 Şarap şişesi

23 / 42 Davul

24 / 42 Madalyon

25 / 42 Masa örtüsü

26 / 42 Açılmamış sardalye konservesi

27 / 42 Çimen

28 / 42 Kömür

29 / 42 At

30 / 42 Timsah

31 / 42 Maymun

32 / 42 Bot

33 / 42 Gitar

34 / 42 Ehliyet kartı

35 / 42 Buldog

36 / 42 Bisiklet

37 / 42 Tavuk

38 / 42 Yağmurluk

39 / 42 Kabak

40 / 42 Tavşan

41 / 42 Tüplü monitör