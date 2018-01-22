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Midesinden çıkanlar dehşeti gözler önüne serdi

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 22.01.2018 15:40 | Son Güncelleme 4 saat önce

Balıkçı, balığın bir bıçak yardımıyla midesini yardığında balığın içinin plastik nesnelerle dolu olduğunu gördü.

Midesinden çıkanlar şoke etti!

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Balıkçı, balığın bir bıçak yardımıyla midesini yardığında balığın içinin plastik nesnelerle dolu olduğunu gördü.
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Mahi Mahi olarak da bilinen balığın bu görüntüleri hayvan hakları savunucularını çok kızdırdı.
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Çünkü Kosta Rika kıyılarında yakalanan balığın görüntüleri çevreye duyarsız insanların deniz canlılarına verdiği zararı gözler önüne seriyordu.
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Yiyecek ararken sık sık plastik parçalarla karşılaşan balıklar, önüne çıkan nesneleri yiyecek sanarak yutuyor. Konu ile ilgili açıklama yapan uzmanlar: 'Plastik eriyemez ve bağırsakları tıkayabilir. Canlı bu sebeple beslenemez. Besin tüketemediği için de alıktan ölür. Buna engel olunmalıdır.'
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'Sekiz ton plastik her yıl dünyanın farklı noktalarındaki denizlerden ve okyanuslardan toplanıyor.Hükümet bu durumda rol oynamak için elinden geleni yapacak.'
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KÖPEK BALIKLARININ MİDESİNDEN ÇIKAN TUHAF ŞEYLER

KÖPEK BALIKLARININ MİDESİNDEN ÇIKAN TUHAF ŞEYLER
Dünyanın en tehlikeli hayvanlarından köpek balıkları 'denizden babam çıksa yerim' mantığıyla ne bulursa mideye indiriyor.
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İşte köpek balıklarının midesinden çıkan dünyanın en tuhaf 'şey'leri... (Kirpi)
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Kutup ayısı
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Çivi
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Araç plakası
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Kürk
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Savaş zırhı
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Top mermisi
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İnek
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Araç lastiği
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Yunus
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Boya kutusu
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Geyik
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Şarap şişesi
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Davul
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Madalyon
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Masa örtüsü
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Açılmamış sardalye konservesi
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Çimen
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Kömür
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At
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Timsah
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Maymun
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Bot
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Gitar
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Ehliyet kartı
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Buldog
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Bisiklet
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Tavuk
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Yağmurluk
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Kabak
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Tavşan
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Tüplü monitör
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Laptop
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mide balık balıkçı Plastik

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