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Midye tarlasında hasat sürüyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.08.2018 13:35 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli midye üretim merkezlerinden Balıkesir'in Erdek ilçesinde midye hasadı devam ediyor.

Türkiye'nin önemli midye üretim merkezlerinden Balıkesir'in Erdek ilçesinde, 18 ay önce halatlara ekilen ve olgunlaşması tamamlanan midyenin hasadı sürüyor.

Midye tarlasında hasat sürüyor

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Midye tarlasında hasat sürüyor
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Balıkesir'in Erdek ilçesindeki bir midye üretim çiftliğinin su ürünleri mühendisi ve tesis sorumlusu Erdil Uzunoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 yılından beri söz konusu tesiste midye üretimin gerçekleştiğini söyledi.
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Uzunoğlu, midye çiftliğinin deniz üzerinde 50 bin metrekarelik alanda kurulu olduğunu belirterek, yılda bin ton midye ürettiklerini anlattı.
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Üretimin 300 tonunun işlenerek AB ülkelerine ihraç edildiğini vurgulayan Uzunoğlu, şu değerlendirmede bulundu:
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"Midye çiftlikleri ülkemizde yeni gelişiyor. Üniversite kanallarıyla anlatmaya çalışıyoruz. Ülke olarak bunu geliştirebilirsek su ürünleri konusunda ilerleriz.
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Sadece balıkçılıkla değil, midye ve diğer üretimlerle su ürünleri ihracatımızı yükseltiriz. Türkiye'de bizimle beraber 5 bin tonluk çiftlik üretimi var. Ancak tüketim çok fazla, 150-200 bin ton civarında. Bu tüketim genellikle sağlıksız koşullarda üretimi yapılan midyelerden oluşuyor. Amacımız sağlıklı midyeyi piyasaya arz etmek ve halkımızın sağlıklı midye tüketmesini sağlamak."
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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Erdek midye

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