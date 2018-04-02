Miley Cyrus yine rahat durmadı

Paskalya Bayramı'na özel çekim gerçekleştiren ABD'li şarkıcı, çekimlerle gündeme oturdu.

Miley Cyrus'tan Paskalya poz

1 / 72 25 yaşındaki şarkıcı, bayram için Amerikan Vogue dergisiyle ortak bir çalışmaya imza attı.

2 / 72 Paskalya temalı çekimde Cyrus, dev tavşanlar, yumurtalar ve çiçeklerle Vijat Mohindra’nın objektifine poz verdi.

3 / 72 Fotoğraflarını Instagram hesabından da paylaşan şarkıcı, “Mutlu Paskalyalar” notunu düştü.

4 / 72 PASKALYA BAYRAMI NEDİR? Hristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayram olan Paskalya Bayramı’nda, İsa'nın çarmıha gerildikten sonra 3. günde dirilişi kutlanır.

5 / 72 Her yılın mart ayı sonundan nisan ayının sonuna kadar olan dönemi kapsar. Kiliselerde pazar günleri kutlanan Paskalya gününün diğer isimleri ise kıyam yortusu, diriliş günüdür.

6 / 72 Paskalya Günü, ilkbahar gün dönümünün yaşandığı 21 Mart’ta dolunayın görülmesinden sonraki ilk pazar günüdür. Bu nedenle Paskalya Günü’nün tarihi değişebilmekle birlikte genellikle, Paskalya tarihi için Nisan ayının ikinci pazarı önerilir.

7 / 72 Paskalya Bayramı’nı batıdaki Katolikler 1 Nisan 2018 tarihinde, doğudaki Ortodokslar ise 8 Nisan 2018 tarihinde kutlayacaklar. Paskalya Bayramı’nda genellikle çikolatadan yapılan Paskalya tavşanı ve Paskalya yumurtası hediye edilir.

8 / 72 MILEY CYRUS ARTIK ÇOK USLU! Grammy töreninde Elton John ile sahnede sergilediği performans ile tak not alan Cyrus, bu kez de Los Angeles'ta görüntülendi.

9 / 72 25 yaşındaki yıldız, tanıtım yüzü olduğu spor ayakkabı firmasının reklam filmi için saatlerce ter döktü.

10 / 72 Cyrus, set molasında da kendisini görüntüleyen fotoğrafçıları şakacı mimikleriyle güldürdü.

11 / 72 Miley Cyrus, bir süredir "hayatının aşkı" Liam Hemsworth ile mutlu bir birliktelik yaşıyor.

12 / 72 İşte çekimlerde ortaya çıkan diğer kareler...

13 / 72

14 / 72

15 / 72

16 / 72

17 / 72

18 / 72

19 / 72

20 / 72

21 / 72

22 / 72

23 / 72 ESKİ HALİNE GERİ DÖNDÜ! Grammy Ödülleri'nde Elton John ile birlikte Tiny Dancer şarkısını seslendirmişlerdi.

24 / 72 O gece "hanım hanımcık" bir Miley izlemiştik...

25 / 72 Ama Miley Cyrus, çok geçmeden eski vahşi günlerine geri döndü.

26 / 72 25 yaşındaki şarkıcı Miley Cyrus, bir otel odasında çekilmiş seksi fotoğraflarını Instagram'daki takipçileriyle paylaştı.

27 / 72 Beyaz parlak gömleği, mini şortu ve dizüstü çizmeleriyle son derece iddialı görünüyordu Miley...

28 / 72 1992 doğumlu Miley, eski nişanlısı Liam Hemsworth ile yeniden birlikte.

29 / 72 İlişkilerine bir süre ara veren ikili, 2016'da yeniden bir araya gelmişti.

30 / 72 Miley, nişanlısıyla ayrı olduğu döneme bir de lezbiyen ilişki sıkıştırarak Victoria's Secret modeli Stella Maxwell ile kısa süreli bir aşk yaşamıştı.

31 / 72 Başarılı şarkıcı eski çılgın günlerini özlüyor mudur bilinmez...

32 / 72 İşte Instagram'da 74 milyon takipçisi bulunan ünlü şarkıcının çılgın paylaşımlarından bazıları...

33 / 72

34 / 72

35 / 72

36 / 72

37 / 72

38 / 72

39 / 72

40 / 72

41 / 72

42 / 72

43 / 72 Güneşin ve denizin tadını çıkaran Miley Cyrus ile Liam Hemsworth çifti halka açık plajda kimseye aldırmadan dalgalarla oynadı.

44 / 72 Liam'ın rahat tavırları yüzme konusunda iyi olduğunu gösterirken, 25 yaşındaki şarkıcının da hayatının aşkına eşlik etmekten geri kalmadığı görüldü.

45 / 72 İşte gizlice evlendikleri yönündeki haberlerini umursamadan tatilinin tadını çıkaran ikilinin denizdeki eğlenceli dakikaları...

46 / 72

47 / 72

48 / 72

49 / 72

50 / 72

51 / 72

52 / 72

53 / 72

54 / 72

55 / 72

56 / 72

57 / 72

58 / 72

59 / 72

60 / 72

61 / 72

62 / 72

63 / 72

64 / 72

65 / 72

66 / 72

67 / 72

68 / 72

69 / 72

70 / 72

71 / 72