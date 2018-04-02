Miley Cyrus yine rahat durmadı

Paskalya Bayramı'na özel çekim gerçekleştiren ABD'li şarkıcı, çekimlerle gündeme oturdu.
Miley Cyrus'tan Paskalya poz
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25 yaşındaki şarkıcı, bayram için Amerikan Vogue dergisiyle ortak bir çalışmaya imza attı.
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Paskalya temalı çekimde Cyrus, dev tavşanlar, yumurtalar ve çiçeklerle Vijat Mohindra’nın objektifine poz verdi.
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Fotoğraflarını Instagram hesabından da paylaşan şarkıcı, “Mutlu Paskalyalar” notunu düştü.
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PASKALYA BAYRAMI NEDİR?
Hristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayram olan Paskalya Bayramı’nda, İsa'nın çarmıha gerildikten sonra 3. günde dirilişi kutlanır.
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Her yılın mart ayı sonundan nisan ayının sonuna kadar olan dönemi kapsar. Kiliselerde pazar günleri kutlanan Paskalya gününün diğer isimleri ise kıyam yortusu, diriliş günüdür.
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Paskalya Günü, ilkbahar gün dönümünün yaşandığı 21 Mart’ta dolunayın görülmesinden sonraki ilk pazar günüdür. Bu nedenle Paskalya Günü’nün tarihi değişebilmekle birlikte genellikle, Paskalya tarihi için Nisan ayının ikinci pazarı önerilir.
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Paskalya Bayramı’nı batıdaki Katolikler 1 Nisan 2018 tarihinde, doğudaki Ortodokslar ise 8 Nisan 2018 tarihinde kutlayacaklar. Paskalya Bayramı’nda genellikle çikolatadan yapılan Paskalya tavşanı ve Paskalya yumurtası hediye edilir.
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MILEY CYRUS ARTIK ÇOK USLU!
Grammy töreninde Elton John ile sahnede sergilediği performans ile tak not alan Cyrus, bu kez de Los Angeles'ta görüntülendi.
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25 yaşındaki yıldız, tanıtım yüzü olduğu spor ayakkabı firmasının reklam filmi için saatlerce ter döktü.
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Cyrus, set molasında da kendisini görüntüleyen fotoğrafçıları şakacı mimikleriyle güldürdü.
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Miley Cyrus, bir süredir "hayatının aşkı" Liam Hemsworth ile mutlu bir birliktelik yaşıyor.
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İşte çekimlerde ortaya çıkan diğer kareler...
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ESKİ HALİNE GERİ DÖNDÜ!
Grammy Ödülleri'nde Elton John ile birlikte Tiny Dancer şarkısını seslendirmişlerdi.
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O gece "hanım hanımcık" bir Miley izlemiştik...
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Ama Miley Cyrus, çok geçmeden eski vahşi günlerine geri döndü.
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25 yaşındaki şarkıcı Miley Cyrus, bir otel odasında çekilmiş seksi fotoğraflarını Instagram'daki takipçileriyle paylaştı.
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Beyaz parlak gömleği, mini şortu ve dizüstü çizmeleriyle son derece iddialı görünüyordu Miley...
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1992 doğumlu Miley, eski nişanlısı Liam Hemsworth ile yeniden birlikte.
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İlişkilerine bir süre ara veren ikili, 2016'da yeniden bir araya gelmişti.
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Miley, nişanlısıyla ayrı olduğu döneme bir de lezbiyen ilişki sıkıştırarak Victoria's Secret modeli Stella Maxwell ile kısa süreli bir aşk yaşamıştı.
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Başarılı şarkıcı eski çılgın günlerini özlüyor mudur bilinmez...
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İşte Instagram'da 74 milyon takipçisi bulunan ünlü şarkıcının çılgın paylaşımlarından bazıları...
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Güneşin ve denizin tadını çıkaran Miley Cyrus ile Liam Hemsworth çifti halka açık plajda kimseye aldırmadan dalgalarla oynadı.
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Liam'ın rahat tavırları yüzme konusunda iyi olduğunu gösterirken, 25 yaşındaki şarkıcının da hayatının aşkına eşlik etmekten geri kalmadığı görüldü.
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İşte gizlice evlendikleri yönündeki haberlerini umursamadan tatilinin tadını çıkaran ikilinin denizdeki eğlenceli dakikaları...
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