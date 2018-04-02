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Miley Cyrus yine rahat durmadı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 02.04.2018 07:41 | Son Güncelleme

Hollywood'un çılgın yüzü Miley Cyrus, pazar günü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla yine dikkatleri üzerine topladı.

Paskalya Bayramı'na özel çekim gerçekleştiren ABD'li şarkıcı, çekimlerle gündeme oturdu.

Miley Cyrus'tan Paskalya poz

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25 yaşındaki şarkıcı, bayram için Amerikan Vogue dergisiyle ortak bir çalışmaya imza attı.
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Paskalya temalı çekimde Cyrus, dev tavşanlar, yumurtalar ve çiçeklerle Vijat Mohindra’nın objektifine poz verdi.
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Fotoğraflarını Instagram hesabından da paylaşan şarkıcı, “Mutlu Paskalyalar” notunu düştü.
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PASKALYA BAYRAMI NEDİR?

PASKALYA BAYRAMI NEDİR?
Hristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayram olan Paskalya Bayramı’nda, İsa'nın çarmıha gerildikten sonra 3. günde dirilişi kutlanır.
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Her yılın mart ayı sonundan nisan ayının sonuna kadar olan dönemi kapsar. Kiliselerde pazar günleri kutlanan Paskalya gününün diğer isimleri ise kıyam yortusu, diriliş günüdür.
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Paskalya Günü, ilkbahar gün dönümünün yaşandığı 21 Mart’ta dolunayın görülmesinden sonraki ilk pazar günüdür. Bu nedenle Paskalya Günü’nün tarihi değişebilmekle birlikte genellikle, Paskalya tarihi için Nisan ayının ikinci pazarı önerilir.
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Paskalya Bayramı’nı batıdaki Katolikler 1 Nisan 2018 tarihinde, doğudaki Ortodokslar ise 8 Nisan 2018 tarihinde kutlayacaklar. Paskalya Bayramı’nda genellikle çikolatadan yapılan Paskalya tavşanı ve Paskalya yumurtası hediye edilir.
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MILEY CYRUS ARTIK ÇOK USLU!

MILEY CYRUS ARTIK ÇOK USLU!
Grammy töreninde Elton John ile sahnede sergilediği performans ile tak not alan Cyrus, bu kez de Los Angeles'ta görüntülendi.
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25 yaşındaki yıldız, tanıtım yüzü olduğu spor ayakkabı firmasının reklam filmi için saatlerce ter döktü.
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Cyrus, set molasında da kendisini görüntüleyen fotoğrafçıları şakacı mimikleriyle güldürdü.
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Miley Cyrus, bir süredir "hayatının aşkı" Liam Hemsworth ile mutlu bir birliktelik yaşıyor.
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İşte çekimlerde ortaya çıkan diğer kareler...
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ESKİ HALİNE GERİ DÖNDÜ!

ESKİ HALİNE GERİ DÖNDÜ!
Grammy Ödülleri'nde Elton John ile birlikte Tiny Dancer şarkısını seslendirmişlerdi.
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O gece "hanım hanımcık" bir Miley izlemiştik...
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Ama Miley Cyrus, çok geçmeden eski vahşi günlerine geri döndü.
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25 yaşındaki şarkıcı Miley Cyrus, bir otel odasında çekilmiş seksi fotoğraflarını Instagram'daki takipçileriyle paylaştı.
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Beyaz parlak gömleği, mini şortu ve dizüstü çizmeleriyle son derece iddialı görünüyordu Miley...
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1992 doğumlu Miley, eski nişanlısı Liam Hemsworth ile yeniden birlikte.
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İlişkilerine bir süre ara veren ikili, 2016'da yeniden bir araya gelmişti.
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Miley, nişanlısıyla ayrı olduğu döneme bir de lezbiyen ilişki sıkıştırarak Victoria's Secret modeli Stella Maxwell ile kısa süreli bir aşk yaşamıştı.
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Başarılı şarkıcı eski çılgın günlerini özlüyor mudur bilinmez...
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İşte Instagram'da 74 milyon takipçisi bulunan ünlü şarkıcının çılgın paylaşımlarından bazıları...
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Güneşin ve denizin tadını çıkaran Miley Cyrus ile Liam Hemsworth çifti halka açık plajda kimseye aldırmadan dalgalarla oynadı.
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Liam'ın rahat tavırları yüzme konusunda iyi olduğunu gösterirken, 25 yaşındaki şarkıcının da hayatının aşkına eşlik etmekten geri kalmadığı görüldü.
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İşte gizlice evlendikleri yönündeki haberlerini umursamadan tatilinin tadını çıkaran ikilinin denizdeki eğlenceli dakikaları...
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Miley Cyrus paskalya bayramı Paskalya

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