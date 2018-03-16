HABER

Mina Başaran'ın nişanlısı sevdiğini son yolculuğuna böyle uğurladı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 16.03.2018 09:31 | Son Güncelleme

İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçakta hayatını kaybedenlerden Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı için Ataköy 5. Kısım Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Acılı aileler çocuklarını son yolculuğuna uğurlarken zor anlar yaşadı. Bir de sevdiğini kaybetmenin acısını yaşayanlar vardı ki...

Tören boyunca sevdiklerinin başından ayrılmayan eşlerin acısı da yürekleri dağlayan görüntüler ortaya çıkardı.

Mina Başaran ve arkadaşları böyle uğurlandı

1 / 29

Sevdiğini kaybeden iki adamın acısı...

Sevdiğini kaybeden iki adamın acısı...
Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer ve Burcu Gündoğar Urfalı'nın eşi Sinan Urfalı.
2 / 29

Baba ve kardeşten veda...

Baba ve kardeşten veda...
Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran, oğlu Can Başaran'a sarıldı
3 / 29

Aslı İzmirli'nin annesi Gülay İzmirli ile babası Coşkun İzmirli.
4 / 29

Ayşe And'ın yakınları ve erkek kardeşi Mehmet And gözyaşlarını tutamadı.
5 / 29

Burcu Gündoğar Urfalı'nın eşi Sinan Urfalı
6 / 29

Ayşe And’ın annesi Ayşıl Eke, cenaze namazı kılınırken en baş safa geçerek elini yüzüyle kapattı... Dayanamadı.
7 / 29

Bassam Houssami, nişanlısı Aslı İzmirli'nin fotoğrafına gülümsedi.
8 / 29

Eda Uslu'nun annesi Bedia Uslu...
9 / 29

Kızını kaybeden Hüseyin Başaran'ı, eşini kaybeden Sinan Urfalı teselli etmeye çalıştı.
10 / 29

Cenaze boyunca metanetini koruyan Murat Gezer daha fazla dayanamadı.
11 / 29

Pilot Melike Kuvvet'in annesi Emine Kuvvet, kızının tabutunun üzerine konan üniformasına sarılıp öptü.
12 / 29

Mina Başaran, Sinem Akay, Burcu Gündoğan Urfalı için Ataköy 5. Kısım Camii'nde düzenlenen cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.
13 / 29

Cenazeden diğer kareler...
14 / 29

15 / 29

16 / 29

17 / 29

18 / 29

19 / 29

20 / 29

21 / 29

22 / 29

23 / 29

24 / 29

25 / 29

26 / 29

27 / 29

28 / 29

29 / 29

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mina başaran murat gezer vefat cenaze tören Cenaze Töreni

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Abdullah Gül'e büyük şok!

Abdullah Gül'e büyük şok!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

İran böyle duyurdu! Düşen jetle ilgili yeni gelişme

İran böyle duyurdu! Düşen jetle ilgili yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 1 yorum
allahım kimseyi evlatları ile sınama,büyük,tarifsiz bir acı.allah rahnet eylesin
Diğer Haberler
Gözlerini oyup, dillerini kestiler!

Gözlerini oyup, dillerini kestiler!

Kuzey Kore'nin korkunç yüzü! İlk kez göreceksiniz

Kuzey Kore'nin korkunç yüzü! İlk kez göreceksiniz

Paraya para demiyor! Bu kadının hayatı hayrete düşürüyor

Paraya para demiyor! Bu kadının hayatı hayrete düşürüyor

Güzel model kendini ifşa etti!

Güzel model kendini ifşa etti!

Tuhaf uygulamalar ve yasaklar ülkesi

Tuhaf uygulamalar ve yasaklar ülkesi

Victoria Secret meleği her paylaşımından servet kazanıyor

Victoria Secret meleği her paylaşımından servet kazanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.