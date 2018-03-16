Mina Başaran'ın nişanlısı sevdiğini son yolculuğuna böyle uğurladı

Acılı aileler çocuklarını son yolculuğuna uğurlarken zor anlar yaşadı. Bir de sevdiğini kaybetmenin acısını yaşayanlar vardı ki...

Tören boyunca sevdiklerinin başından ayrılmayan eşlerin acısı da yürekleri dağlayan görüntüler ortaya çıkardı.