Mina Başaran'ın nişanlısından duygulandıran paylaşım

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Mina Başaran, eğer kaza yaşanmasaydı 14 Nisan'da Murat Gezer ile dünya evine girecekti ama olmadı. Kader onları bu dünyada acı bir şekilde ayırdı. Murat Gezer, kazadan sonra ilk kez sosyal medya hesabından dün bir paylaşımda bulundu.