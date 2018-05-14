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Mina Başaran'ın nişanlısından duygulandıran paylaşım

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 14.05.2018 13:58 | Son Güncelleme

Evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı Mina Başaran'ı kaybeden Murat Gezer, kazanın ardından ilk paylaşımını dün yaptı.

Mina'yı istemeye gittiklerinin gün nişanlısının annesi ve kendi annesiyle çekilmiş fotoğrafı anneler günü notuyla paylaşan Murat Gezer, görenleri duygulandırdı.

Mina Başaran'ın nişanlısından duygulandıran paylaşım

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Türkiye’yi yasa boğan jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın nişanlısı kazadan sonra ilk paylaşımlarını dün yaptı.
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İşadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarını Dubai'den İstanbul'a getiren uçak 11 Mart akşamı İran'da düşmüştü. Kazada 3'ü mürettebattan 11 kişi hayatını kaybetmişti.
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Mina Başaran, eğer kaza yaşanmasaydı 14 Nisan'da Murat Gezer ile dünya evine girecekti ama olmadı. Kader onları bu dünyada acı bir şekilde ayırdı. Murat Gezer, kazadan sonra ilk kez sosyal medya hesabından dün bir paylaşımda bulundu.
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Gezer, Mina'yı istemeye gittikleri gün Mina Başaran'ın annesi ve kendi annesiyle çekilmiş fotoğrafı paylaşıp altına "Anneler Gününüz kutlu olsun! Sizi çoook seviyorum!" notunu düştü.
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
şehit cenazelerinde görmek istediklerimiz bu unutturmayın AMA siz ne yapıyorsunuz? her haberi ısıtıp ısıtıp getirmenize gerek yok. bırakın huzur içinde uyusunlar. Isıtacağınız haberler bunlar değil. Afrin'de hala savaş devam ediyor gündemde mi yok? Ekonomi çorba oldu gündemde mi yok? Uyutun milleti, EYY millet afiyet olsun naneler.
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