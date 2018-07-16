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Mısır'da 2000 yıllık keşif!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 16.07.2018 15:15 | Son Güncelleme

Mısır'daki ünlü piramitlerin hemen yanında 2000 yıllık bir keşfe imza atıldı.

Dünyaya şoke eden keşifte, tam 2 bin yıl önce saklanan mezarlar bulundu. Bu mezarların birinden çıkan maske ise arkeologların büyük heyecan yaşamasına sebep oldu.

Gizli bölmeye ulaştılar

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Arkeologlar, üstü örtülmemiş onlarca mumyayı tarihi mezarlıklarında buldu.
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Antik mezarlıklar, odalardan oluşuyor.
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Mumyalama sırasında yüzlerce taş heykel, kap ve alet kullanıldı.
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Mısırlı yetkililer, Nisan ayında yapılan keşfin detaylarını dünya ile paylaştı.
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Kazılarda altınla kaplı gümüş maske bulundu.
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Benzer örneğe daha önce de yalnızca bir kez rastlanmıştı.
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Söz konusu mumyalarda, daha önce görülmemiş teknikler kullanılmış olabilir.
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Bunlardan biri, yağ kullanılması.
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Mısır Eski Eserler Bakanı Halid el Eneni, gazetecilere yaptığı açıklamada bulunan maskeyi övdü.
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Mısırlı uzmanlar, son bulunan mumyaların Milattan Önce 664-404 yılları arasına ait olduğunu söylüyor.
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Söz konusu tarih aralığında, Mısır topraklarında Persler hakimdi.
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Başkent Kahire'nin güneyindeki kazılarda bu yıl içinde yine tarihi keşifler yapılmıştı.
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Ortaya çıkarılan 4 bin 400 yıllık lahit, büyük ses getirmişti.
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Giza Piramidi'nde ise geçen yılın sonlarında uçak büyüklüğünde boşluk tespit edilmişti.
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Anahtar Kelimeler:
altın tarihi eser mısır Piramit

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