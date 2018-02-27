Mısır'daki 2 bin yıllık mezarlıktan 'öbür dünyadan' mesaj taşıyan kolye çıktı

Kazı çalışmalarını yürüten ekibin lideri Veziri, "Yılbaşından hemen önce bir kolye bulduk, üzerinde 'Mutlu Yıllar' yazıyordu. Bu bize öbür dünyadan gönderilmiş bir mesaj gibiydi" dedi.

2 bin yıllık mezardaki gizemli kolye

1 / 26 Kahire'nin güneyindeki Minya kenti yakınlarında keşfedilen mezarlığın 2 bin yıldan daha eskiye dayandığı tahmin ediliyor.

2 / 26 Mezarlıkta onlarca lahitin yanında "öbür dünya"dan mesaj taşıyan bir kolye bulundu. Henüz çok başında olunan kazı çalışmalarının yaklaşık 5 yıl sürmesi bekleniyor.

3 / 26 BBC Türçke'de yer alan habere göre Eski Eserler Bakanı Khaled al-Enany mezarlık alanında 40 lahit, mücevher, altın bir maske ve çanak-çömlek bulunduğunu söyledi.

4 / 26 Alandaki mezarların milattan önce 300'lü yıllara dayandığını belirten Bakan, "Bu yeni bir keşfin başlangıcı. Yakın zamanda Mısır'a yeni bir arkeolojik çekim merkezi kazandıracağız" diye konuştu.

5 / 26 Arkolojik çalışmaları yürüten ekibin lideri Mustafa Veziri, geçen 3 ay içinde 8 mezarlığa ulaşıldığını ve kazı çalışmalarının 5 yıl sürmesinin beklendiğini açıkladı.

6 / 26 Veziri kazı çalışmaları sırasında yılbaşından hemen önce üzerinde hiyeroglifle "mutlu yıllar" yazılmış bir kolye bulduklarını da söyledi. Veziri "Bu, bize öbür dünyadan gönderilmiş bir mesaj gibiydi" dedi.

7 / 26 Veziri mezarların birçoğunun Antik Mısır'da bilgeliğin tanrısı Thoth'ın rahiplerine ait olduğunu belirtti. Kapak kısmına tanrı Horus'un oğullarının kafa suretlerinin işlendiği 4 adet küp de bulundu. Veziri "Küplerde, hayatlarının kaybetmiş kişilerin mumyalanmış iç organları var. Üzerlerinde kime ait olduğunu gösteren hiyeroglifler bulunuyor" dedi.

8 / 26 ARKEOLOJİK KAZIDAN SERVET ÇIKTI Açtıkları mezardan adeta bir servet fışkırıyordu.

9 / 26 Kazılar sırasında bulunanlar fotoğraflandı.

10 / 26 Altın, zümrüt ve kehribar gibi değerli madenlerle dolu olan mezar eski bir geleneğine göre defnedilmiş.

11 / 26 Eski çağlarda insanların mezarları değerli taşlarla doldurduğu bir çok kez görüldü.

12 / 26 Özellikle Mısır'da bu geleneğe çok rastlanırdı. Firavunların mezarları servet değerinde eşyalarda doluydu.

13 / 26 Bazı Türk devletlerinde de ölen kişilerin atı ve silahıyla birlikte gömüldüğü biliniyor.

14 / 26 Çoğu eski toplumlarda, Ölüye gösterilen saygı, onun için bir mezar yapılması, gömme sırasında uygulanan törenlerle ya da düşünsel çerçeve ile sınırlı kalamaz. Ölen kişi günümüzde nasıl çeşitli şekillerde anılıyorsa, ölüme ve ölümden sonraki yaşama inanan eskiçağ insanı için de aynı durum söz konusudur.

15 / 26 Cenaze töreni bittikten sonra bazı seremoniler yapılmaktadır. Bunlar, ölünün mezarı başında hediyelerin sunulması, kurbanların kesilmesi, çeşitli sıvı libasyonlarının yapılması şeklindedir. Yapılan bu uygulamalar ölüye olan sorumlulukların yerine getirilmesidir. Ayrıca belirlenen günlerde, ölen kişinin anılması da ölü kültünü oluşturan temel öğelerdir.

16 / 26 Çin'de bulunan mezar da eski insanların ölüleri gömme tekniklerini anlama açısından örnek oluşturdu.

17 / 26 İşte mezarın içinden çıkanlar...

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