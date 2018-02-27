HABER

Mısır'daki 2 bin yıllık mezarlıktan 'öbür dünyadan' mesaj taşıyan kolye çıktı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.02.2018 10:09 | Son Güncelleme

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde bulunan Minya Kenti'nde keşfedilen mezarlığın 2 bin yıldan daha eskilere dayanıyor. Mezarlıkta onlarca lahitin yanı sıra 'öbür dünyadan' mesaj taşıyan bir de kolye bulundu.

Kazı çalışmalarını yürüten ekibin lideri Veziri, "Yılbaşından hemen önce bir kolye bulduk, üzerinde 'Mutlu Yıllar' yazıyordu. Bu bize öbür dünyadan gönderilmiş bir mesaj gibiydi" dedi.

2 bin yıllık mezardaki gizemli kolye

1 / 26

Kahire'nin güneyindeki Minya kenti yakınlarında keşfedilen mezarlığın 2 bin yıldan daha eskiye dayandığı tahmin ediliyor.
2 / 26

Mezarlıkta onlarca lahitin yanında "öbür dünya"dan mesaj taşıyan bir kolye bulundu. Henüz çok başında olunan kazı çalışmalarının yaklaşık 5 yıl sürmesi bekleniyor.
3 / 26

BBC Türçke'de yer alan habere göre Eski Eserler Bakanı Khaled al-Enany mezarlık alanında 40 lahit, mücevher, altın bir maske ve çanak-çömlek bulunduğunu söyledi.
4 / 26

Alandaki mezarların milattan önce 300'lü yıllara dayandığını belirten Bakan, "Bu yeni bir keşfin başlangıcı. Yakın zamanda Mısır'a yeni bir arkeolojik çekim merkezi kazandıracağız" diye konuştu.
5 / 26

Arkolojik çalışmaları yürüten ekibin lideri Mustafa Veziri, geçen 3 ay içinde 8 mezarlığa ulaşıldığını ve kazı çalışmalarının 5 yıl sürmesinin beklendiğini açıkladı.
6 / 26

Veziri kazı çalışmaları sırasında yılbaşından hemen önce üzerinde hiyeroglifle "mutlu yıllar" yazılmış bir kolye bulduklarını da söyledi. Veziri "Bu, bize öbür dünyadan gönderilmiş bir mesaj gibiydi" dedi.
7 / 26

Veziri mezarların birçoğunun Antik Mısır'da bilgeliğin tanrısı Thoth'ın rahiplerine ait olduğunu belirtti. Kapak kısmına tanrı Horus'un oğullarının kafa suretlerinin işlendiği 4 adet küp de bulundu. Veziri "Küplerde, hayatlarının kaybetmiş kişilerin mumyalanmış iç organları var. Üzerlerinde kime ait olduğunu gösteren hiyeroglifler bulunuyor" dedi.
8 / 26

ARKEOLOJİK KAZIDAN SERVET ÇIKTI

ARKEOLOJİK KAZIDAN SERVET ÇIKTI
Açtıkları mezardan adeta bir servet fışkırıyordu.
9 / 26

Kazılar sırasında bulunanlar fotoğraflandı.
10 / 26

Altın, zümrüt ve kehribar gibi değerli madenlerle dolu olan mezar eski bir geleneğine göre defnedilmiş.
11 / 26

Eski çağlarda insanların mezarları değerli taşlarla doldurduğu bir çok kez görüldü.
12 / 26

Özellikle Mısır'da bu geleneğe çok rastlanırdı. Firavunların mezarları servet değerinde eşyalarda doluydu.
13 / 26

Bazı Türk devletlerinde de ölen kişilerin atı ve silahıyla birlikte gömüldüğü biliniyor.
14 / 26

Çoğu eski toplumlarda, Ölüye gösterilen saygı, onun için bir mezar yapılması, gömme sırasında uygulanan törenlerle ya da düşünsel çerçeve ile sınırlı kalamaz. Ölen kişi günümüzde nasıl çeşitli şekillerde anılıyorsa, ölüme ve ölümden sonraki yaşama inanan eskiçağ insanı için de aynı durum söz konusudur.
15 / 26

Cenaze töreni bittikten sonra bazı seremoniler yapılmaktadır. Bunlar, ölünün mezarı başında hediyelerin sunulması, kurbanların kesilmesi, çeşitli sıvı libasyonlarının yapılması şeklindedir. Yapılan bu uygulamalar ölüye olan sorumlulukların yerine getirilmesidir. Ayrıca belirlenen günlerde, ölen kişinin anılması da ölü kültünü oluşturan temel öğelerdir.
16 / 26

Çin'de bulunan mezar da eski insanların ölüleri gömme tekniklerini anlama açısından örnek oluşturdu.
17 / 26

İşte mezarın içinden çıkanlar...
18 / 26

19 / 26

20 / 26

21 / 26

22 / 26

23 / 26

24 / 26

25 / 26

26 / 26

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mısır mezar Kolye

En Çok Okunan Haberler

Salih Müslim serbest bırakıldı!

Salih Müslim serbest bırakıldı!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!

Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!

Çalışan anneye 5 bin 50 lira para!

Çalışan anneye 5 bin 50 lira para!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış: Kadir Mısıroğlu diye bir soytarı var

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış: Kadir Mısıroğlu diye bir soytarı var

Ünlü gece kulübünün tuvaletinde yaşanan tecavüz skandalı kamerada!

Ünlü gece kulübünün tuvaletinde yaşanan tecavüz skandalı kamerada!

Okuyucu Yorumları 10 yorum
Kesin Ingilizler calar, kendi muzelerinde sergilerler...
başlığa bak habere bak.
Sizin atacağınız başlığa..Saygınız yok kimseye, herşey bir tık daha fazla almak için. Bir adam gibi haber yapmayı deneyin, belki millet öylesini daha çok sever.
mutlu yıllar dememiştir,mubarek ramazanlar demiştir;;)bir hristiyan mesajı bu.
Delinin biri kuyuya bir taş atmış,10 akilli çıkaramamış.
2000 YIL ÖNCE ÖBÜR DÜNYAYI TANIYAN VARMIYDI
şimdiki dünyalılar öbür dünyayı tanıyorlar
Yalan haberden nefret ederim
dikkatli olun bunlarında yakında sahtesini hemen çikarırlar bak benden söylemesi uyanık olun sahte karların işi bu
ne alaka ne biçim bir haber bu?
Diğer Haberler
Çin'i keşfetmek için kariyerlerinden vazgeçtiler

Çin'i keşfetmek için kariyerlerinden vazgeçtiler

Plaja indi, olanlar oldu

Plaja indi, olanlar oldu

Afrin'de sıcak gelişme... Karadan, havadan vuruluyorlar

Afrin'de sıcak gelişme... Karadan, havadan vuruluyorlar

Playboy yıldızı soluğu yine Türkiye'de aldı

Playboy yıldızı soluğu yine Türkiye'de aldı

İnanılmaz olay! Kolay para kazanmak için...

İnanılmaz olay! Kolay para kazanmak için...

17 milyon dolarlık itiraf! Meğer yakalanmamak için...

17 milyon dolarlık itiraf! Meğer yakalanmamak için...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.