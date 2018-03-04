MİT'in gizli dosyası! Yöntemlere çok şaşıracaksınız

Casusluk faaliyetlerinde kullanılan fotoğraf makineleri, robot el çantası, robot kravat, gizli dinlemede kullanılan kemer, kol saati görünümünde kayıt cihazı, şifreli fotoğraf kartları, ayakkabı içine yerleştirilmiş gizli telsiz dinleme cihazı, sigara paketi görünümünde telsiz verici, casus taşı, gizli haberleşmede kullanılan sabun, mesaj taşıma kabı olarak kullanılan içi boş vida, gizli haberleşmede kullanılan spatula ile şifreli mesajlaşmada kullanılan mendil de sergilenecek malzemeler arasında...
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