Model mi, güvenlik görevlisi mi?

Dar elbiseleri ve iddialı hareketleriyle çevresinden geçen herkesin dikkatini çekmeyi başarıyor. Öyle ki havaalanına iniş yapan turistler bu güvenlik görevlisini fotoğraflamadan geçemiyor. işte sanal alemi sallayan o güvenlik görevlisi...

Ancak en çok takip edilen mikroblog sitesi Weibo ile video platformu Tik Tok'un kullanıcıları, genç adamın, yakışıklılığını kıskanan şirket yöneticilerinin gazabına uğradığı' görüşünde söz birliği etti.

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Resmi haber ajanslarından Çin Haber Servisi'ne konuşan "fazlasıyla yakışıklı" teknisyen ise maaş kesintisinden ötürü kendisini görüntüleyen kadını ya da şirket patronlarını suçlamadığını söyledi. Genç adam ''Açıkçası hala kendimi oldukça mutlu hissediyorum, çünkü bu kadar kolay ünlü olmak kolay değildir. Şirketim yanlış bir şey yapmadı. Giyim ve davranış standartlarına uymamak benim hatam'' diyerek ekledi: ''Videoyun internete yükleyen kadına da kızmayın. Ben onu asla suçlamıyorum, çünkü niyeti zarar vermek değildi.''