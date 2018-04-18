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Model mi, güvenlik görevlisi mi?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 18.04.2018 07:59 | Son Güncelleme

Bangkok Havalimanı'nda çalışan bir güvenlik görevlisi tüm bakışları üzerine topladı.

Dar elbiseleri ve iddialı hareketleriyle çevresinden geçen herkesin dikkatini çekmeyi başarıyor. Öyle ki havaalanına iniş yapan turistler bu güvenlik görevlisini fotoğraflamadan geçemiyor. işte sanal alemi sallayan o güvenlik görevlisi...

Kadın güvenlik görevlisi şaşkına çevirdi

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Bangkok Havalanı'nın kadın güvenlik görevlileri adeta modellere taş çıkarıyor.
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Sempatik güzeller fotoğraf çekmek isteyenlerin taleplerini de geri çevirmiyor.
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Fotomodelleri gölgede bırakan güvenlik görevlilerinin aşırı cesur kıyafetleri de dikkatlerden kaçmadı.
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Güvenlik görevlileri kendilerini akıllı telefonlarla görüntüleyen yolculara uzun uzun poz vererek ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldu.
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FENOMEN OLDU

FENOMEN OLDU
Gaoqi Uluslararası Havaalanı'nın pistinde görüntülendiğinden habersiz yürüyen teknisyenin videosu, kendisini beğenip çeken kadın yolcu tarafından internette paylaşıldı ve Çin'in sosyal medya sitelerinde fenomen haline geldi.
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MAAŞINI KESTİLER

MAAŞINI KESTİLER
Bir uçağın yanından havacı kulaklığı ve gözlüğü takmış halde, üniformasının tişörtü dışarda, elleri pantalon cebinde yürüyen genç adamın videosunun yoğun ilgi görmesi üzerine havaalanı işletmesi çalışanın maaşında yüzde 10 kesintiye gitti.
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Şirket, cezayı, "çalışanın görev sırasında kurallara aykırı şekilde tişörtünü içine sokmamış ve elleri cebinde dolaşırken görüntülenmesinin yol açtığı etkiyle" diyerek gerekçelendirdi.
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"ŞİRKET YÖNETİCİLERİ KISKANDI"

"ŞİRKET YÖNETİCİLERİ KISKANDI"
Ancak en çok takip edilen mikroblog sitesi Weibo ile video platformu Tik Tok'un kullanıcıları, genç adamın, yakışıklılığını kıskanan şirket yöneticilerinin gazabına uğradığı' görüşünde söz birliği etti.
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ÜNLÜ AKTÖRE BENZİYOR

ÜNLÜ AKTÖRE BENZİYOR
Weibo ve Tik Tok'a bırakılan binlerce yorumda, havaalanı teknisyeninin, Asya çapında yürekleri hoplattıran Güney Koreli aktör Song Joong Ki'ye benzerliğine de dikkat çekildi.
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"ÇOK MUTLUYUM"

"ÇOK MUTLUYUM"
Resmi haber ajanslarından Çin Haber Servisi'ne konuşan "fazlasıyla yakışıklı" teknisyen ise maaş kesintisinden ötürü kendisini görüntüleyen kadını ya da şirket patronlarını suçlamadığını söyledi. Genç adam ''Açıkçası hala kendimi oldukça mutlu hissediyorum, çünkü bu kadar kolay ünlü olmak kolay değildir. Şirketim yanlış bir şey yapmadı. Giyim ve davranış standartlarına uymamak benim hatam'' diyerek ekledi: ''Videoyun internete yükleyen kadına da kızmayın. Ben onu asla suçlamıyorum, çünkü niyeti zarar vermek değildi.''
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Anahtar Kelimeler:
kadın güvenlik görevlisi Bangkok Havalimanı

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