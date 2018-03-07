HABER

Moğolistan'daki kayıp Türkler

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 07.03.2018 08:05 | Son Güncelleme

Moğolistan'ın Kuzey sınırındaki Sayan Dağları yamaçlarında yaşayan ve Türkçe konuşan 'Dukha' adlı topluluk fotoğraflandı.

İşte Türklerin en saf, en eski sırlarına sahip olan Dukhalar'ın benzersiz yaşamı...

Kayıp Türkler: Dukha halkı

1 / 33

Kuzey Moğolistan'da yaşayan göçecebe Dukha'ları araştıran fotoğrafçı Hamid Sardar Afkhami onların günlük yaşantılarını fotoğrafladı.
2 / 33

Dukhalar, Moğolistan’da 10 bin yıldır varlığını sürdürüyor. Dukhalar ren geyiği yetiştiriyor ve Türkçe ile aynı aileden gelen bir dili konuşuyor. İşte o fotoğraflar...
3 / 33

Günümüzden 10 bin yıl önceki yaşam tarzıyla hayatlarını sürdüren Dukhalar'ın inandıkları din ise Şamanizm.
4 / 33

Moğolistan'a Tuva'dan gelen, avlarını paylaşan, ormanlardan yemiş toplayan, doğayla uyumlu ortaklaşmacı bir toplum olan Dukhalar, Sayan Dağları'nda yaşayan ve nesli hızla tükenen Ren geyikleriyle birlikte göçebe olarak yaşıyor.
5 / 33

Harvard Üniversitesi'nde Çin-Tibet Dilleri üstüne doktora yapan Sardar-Afkhami; Dukha halkının yok olamaya yüz tutan yaşam tarzlarını keşfedip, ölümsüzleştirdi ve muazzam fotoğrafların yanı sıra bu halkı konu alan bir belgesel de hazırladı.
6 / 33

Ren geyiklerinin sütü ve peyniriyle, topladıkları yaban yemişleriyle beslenen bu topluluğun Türk dilini konuşması dikkat çekiyor.
7 / 33

Ren geyikleri besliyor, karlı ormanlara onlarla gidip avlanıyor ve yiyecek buluyorlar. Ormandan topladıkları bazı şeyleri de en basit ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çevre köylerde satıyorlar.
8 / 33

Dünyada artık çok az insanın yaptığı ve nesilden nesile geçen kartallarla avlanma geleneğine de burada hala rastlamak mümkün.
9 / 33

“Kartalla avlanan avcı” olmak yalnızca bir ünvan değil, bir yaşam tarzının da simgesi…
10 / 33

Bu avcılar kartallar sayesinde tilki veya marmot gibi daha küçük hayvanları avlıyor.
11 / 33

12 / 33

13 / 33

14 / 33

15 / 33

16 / 33

17 / 33

18 / 33

19 / 33

20 / 33

21 / 33

22 / 33

23 / 33

24 / 33

25 / 33

26 / 33

27 / 33

28 / 33

29 / 33

30 / 33

31 / 33

32 / 33

33 / 33

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Moğolistan Türk Kabile

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcının 14 yaşındaki kızıyla birlikte oldu

Ünlü şarkıcının 14 yaşındaki kızıyla birlikte oldu

Son dakika! Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına Türkiye'den flaş tepki

Son dakika! Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına Türkiye'den flaş tepki

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu'na tepki

Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...

Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...

Abdüllatif Şener: AK Parti üç seçimde de kaybedecek

Abdüllatif Şener: AK Parti üç seçimde de kaybedecek

Okuyucu Yorumları 2 yorum
haha işte tüm ülkücü gardaşlarımız doğru mongolistana yallah tazyik
27 yaşındayım. Çok geç kalmadan bir gün mutlak giceğim Turan diyarına. 5 bin yıllık kılıç seslerini duyacağım inanıyorum.
Diğer Haberler
Duşa giren kadınların çıplak fotoğraflarını çekip...

Duşa giren kadınların çıplak fotoğraflarını çekip...

İzmir'de otelde yangın paniği! Arabaların üzerine atladılar

İzmir'de otelde yangın paniği! Arabaların üzerine atladılar

Gülmekten karnınızı ağrıyacak

Gülmekten karnınızı ağrıyacak

İlk bakışta anlamak imkansız! Bunlara bakan bir daha bakıyor

İlk bakışta anlamak imkansız! Bunlara bakan bir daha bakıyor

Afrin'e 9,5 kilometre kaldı!

Afrin'e 9,5 kilometre kaldı!

Yaşına rağmen çocuk ruhunu kaybetmemiş insanların eğlenceli halleri

Yaşına rağmen çocuk ruhunu kaybetmemiş insanların eğlenceli halleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.