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Mühimmat yüklü dev konvoy şehirden böyle geçti!

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 16.01.2018 14:01 | Son Güncelleme 5 saat önce

Irak sınırından Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere yola çıkan ve geceyi Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda geçiren 40 araçlık tank, obüs ve mühimmat yüklü askeri konvoy yoluna devam etti.

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Suriye sınırına 40 araçlık askeri sevkiyat

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Irak sınırından hareket ederek Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen askeri konvoy, geceyi Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda geçirdi.
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Sabah saatlerinde 40 araçlık askeri konvoy, Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere polis eskortu eşliğinden yola çıktı.
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Askeri çekicilere yüklü tank, obüs, zırhlı personel taşıyıcı ve iş makineleri ile mühimmat yüklü 40 araçlık konvoyun, sınır hattındaki Hatay'a konuşlandırılacağı belirtildi.
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Anahtar Kelimeler:
silah sevkiyat Suriye askeri

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
ALLAH YARDIMCILARI OLSUN
ölüme gidiyorlar ne için yanlış politika yüzünden sıfır sınır sorunu vardı şimdi bakın görün ne için ; birileri daha çok rant kazansın çeplerini doldursun diye yazıklar olsun böyle politikaya
allah yardımcıları olsun..
Allah yardımcımız olsun
Çocuk oyuncağına çevirdiniz askerimizi. Gir çık - gir çık - gir çık. Ülkenin ne misyonu ne vizyonu hiçbir şeyi kalmadı. Bugün küs olduğumuzla yarın barışık, bu gün barışık olduğumuzla yarın küs olmamamızın garantisi yok. Hiç bir sorunu da çözdüğümüz yok.
Evet yine aynı görüntüler yine aynı zihniyet Kürtleri kendilerine köle etmek için yine şiddete baş vuran zihniyetin kaba gücü görüntüleri. Malisef yine Kürt anneler evletları ve çocuklarına ağıt söylerken ırkçı ve kinci dincilerin egolarının tatmini içinde savaşa giden diğer insanlarını annaları ağıt yakarlar. Evet bu coğrafyada ne zaman bu ırkçı ve kinci dinci zihniyetlerin barbarlığı sona arecek? Halklar ne zaman insanca ve kardeşçe bir arada yaşiyacaktır.Kahrolsun egolarının esiri olmuş savaş zihinli zavalılar.
binlerce tankımız var bu gecikmiş tahkimatı kınıyorum.Gnelkurmay,devlet sırrı olmayan bilgileri düzenli olarak paylaşmalı!Bilgilenmek vatandaßın hakkı.gizli olmayan bilgileri açıklayan düzenli bilgiler istiyoruz!
hepsi blöf kaç kere ırak Suriye sınırına yığınlar yaptık geçmişte ama icraat yok ancak blof
ELDE KALAN MÜHİMMATIDA BİTİRMEYE KARAR VERDİ AKEPE DEMEKKİ.
Allah razı olsun be yüreğimizi kabarttınız. Yürüyün aslanlarım sizlerle kurur duyuyoruz.
bize doğru gerekli sen kimin tasmalısısın nekadar kansız ülke düşmanısın böyle senn zihniyetin yüzünden ülkemizde kendi milli savunma silahları yapamadık inş bundan sora yaparız
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