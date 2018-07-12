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Muhteşem evleri 6 saatte yapıyorlar

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.07.2018 15:51 | Son Güncelleme

Yüksek ev fiyatlarına çözüm arayan İtalyan mimar Renato Vidal, insanlara mükemmel bir alternatif sunuyor.

Sadece 33 bin dolar maliyetle, 6 saatte inşa edilen bu evler büyük ilgi gördü.

6 saatte muhteşem ev

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İtalyan mimar, binaların depreme karşı güvenli olduğu ve kaliteli malzemelerle yapıldığı belirtiyor.
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İşte sadece 33 bin dolara, 6 saat gibi kısa süre içerisinde inşa edilen o evler...
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