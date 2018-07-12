Muhteşem evleri 6 saatte yapıyorlar

Sadece 33 bin dolar maliyetle, 6 saatte inşa edilen bu evler büyük ilgi gördü.

İtalyan mimar, binaların depreme karşı güvenli olduğu ve kaliteli malzemelerle yapıldığı belirtiyor.

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İşte sadece 33 bin dolara, 6 saat gibi kısa süre içerisinde inşa edilen o evler...