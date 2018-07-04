Mülteciydi, dünyanın en zengin kadınlarından biri oldu

İçindeki umudun peşinden giden ve vazgeçmeden yoluna devam eden Daniel Henlek, çalışmalarının karşılığını alanlar arasında. Onun hayatını diğerlerinden ayıran en büyük nokta ise, mülteci olarak geldiği ülkede adını dünyanın en zengin kadınları arasına yazdırmasıydı.

Daniele Henkel'in şaşırtan hikayesi

1 / 17 Cezayir'de ailesiyle birlikte sıradan ancak mutlu bir hayat sürerken, 1990 yılında gelişen iç savaş, Cezayir'i karıştırmıştı.

2 / 17 Bu savaştan kurtulmak için Kanada'ya göçen ailesi, yeni bir hayata başlamak zorunda kaldı.

3 / 17 Daniele Henkel, hayatı boyunca babasını hiç görmedi.

4 / 17 Faslı annesi ile 18 yaşına kadar birlikte yaşayan Henkel, baba sevgisini her zaman hissetti.

5 / 17 Ayrıca Henkel, 18 yaşına geldiğinde annesi tarafından evlendirilmek istendi.

6 / 17 18 yaşında evlenmeyi hiç istemeyen Henkel, zoraki evliliğe rağmen mutlu olmayı başardı.

7 / 17 Kocasını kısa süre sonra sevmeye başlayan iş kadını 4 çocuk sahibi oldu.

8 / 17 Kocası ile birlikte Kanada'da yaşamaya başlayan Henkel, eşiyle birlikte uzun süre iş sorunu yaşadı.

9 / 17 Mülteci konumunda bu ülkede hayatını geçindirmeye çalışan Daniele, eşinden ayrılmak durumunda kaldı.

10 / 17 Sonrasında büyük bir risk alarak ticarete atılma kararı aldı.

11 / 17 Daniele Henkel'in ticarete ilk atıldığında satmaya karar verdiği ürün oldukça ilginç.

12 / 17 Doğu kültüründe bulunan kese, Henkel'in zeki ve cesur ticaret aklıyla Kanada'da satılmaya başlandı.

13 / 17 Bunun için büyük emek harcayan Cezayirli iş kadını, kapı kapı dolaşarak ürününü satmaya çalıştı.

14 / 17 Kese ile birlikte güzellik sektöründe fark yaratan Daniele Henkel, kadınların ilgilendikleri kozmetik ürünlerinin neler olduklarını tespit ederek bunları kendi yorumuyla birleştirdi.

15 / 17 Bir süre sonra bu alanda bilinen bir isim oldu. Henkel, büyüyen işlerini idare etmek için bir ofis kiraladı.

16 / 17 Ürünlerini pazarlamaya çalışırken, kadın ruhuna yönelik bir dil ve strateji kullanan Daniele Henkel, zarif kokular, makyaj malzemeleri ve diğer kozmetik ürünleri ile yelpazesini geliştirdi.