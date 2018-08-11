Mumyanın içindekiler şaşırttı

Mumyanın ölüm nedeninin anlaşılması için CT (bilgisayarlı tomografi) taraması yapıldı.

Mumyaların tomografisi çekilince...

1 / 23 İncelenen mumyanın kanser nedeniyle öldüğü ortaya çıktı.

2 / 23 Günümüzde giderek daha fazla kişinin hayatını tehdit eden kanserin, 2000 yıl önce de bir mumyanın ölüm nedeni olması, tıp dünyasında şaşkınlık yarattı.

3 / 23 İnceleme, kanserin yalnızca modern çağa ait teknolojinin ve kirliliğin bir sonucu olmadığının görülmesi açısından önem arz ediyor.

4 / 23 Bacağının altı kısmındaki incik kemiğinde tümör tespit edildiğini açıklayan Dr. Mark Levinsohn, nadir görünen ve kötü huylu bir tümör türüyle karşı karşıya olduklarını, konunun fazlasıyla ilgilerini çektiğini söyledi.

5 / 23 Mumyalanan şahsın, hayatının nasıl sona erdiği tam olarak bilinmiyor.

6 / 23 Doğrudan tümör nedeniyle ya da bir ameliyat sırasında ölmüş olabileceği belirtiliyor.

7 / 23 Antik Mısır’da tıp, kanser ve tümörü tespit etmeye yeterli olmasa bile, hastaların tedavisi için ilkel ameliyatlar gerçekleştirildiği biliniyor.

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