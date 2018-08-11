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Mumyanın içindekiler şaşırttı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 11.08.2018 14:05 | Son Güncelleme

Mısır’daki antik bir mezardan getirilen 2000 yıllık mumya, New York’taki Crouse Hastanesi’nde incelendi.

Mumyanın ölüm nedeninin anlaşılması için CT (bilgisayarlı tomografi) taraması yapıldı.

Mumyaların tomografisi çekilince...

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İncelenen mumyanın kanser nedeniyle öldüğü ortaya çıktı.
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Günümüzde giderek daha fazla kişinin hayatını tehdit eden kanserin, 2000 yıl önce de bir mumyanın ölüm nedeni olması, tıp dünyasında şaşkınlık yarattı.
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İnceleme, kanserin yalnızca modern çağa ait teknolojinin ve kirliliğin bir sonucu olmadığının görülmesi açısından önem arz ediyor.
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Bacağının altı kısmındaki incik kemiğinde tümör tespit edildiğini açıklayan Dr. Mark Levinsohn, nadir görünen ve kötü huylu bir tümör türüyle karşı karşıya olduklarını, konunun fazlasıyla ilgilerini çektiğini söyledi.
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Mumyalanan şahsın, hayatının nasıl sona erdiği tam olarak bilinmiyor.
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Doğrudan tümör nedeniyle ya da bir ameliyat sırasında ölmüş olabileceği belirtiliyor.
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Antik Mısır’da tıp, kanser ve tümörü tespit etmeye yeterli olmasa bile, hastaların tedavisi için ilkel ameliyatlar gerçekleştirildiği biliniyor.
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Anahtar Kelimeler:
mısır tomografi mumya

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