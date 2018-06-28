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Müslüman asker Instagram'ı sallıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 28.06.2018 11:37 | Son Güncelleme

Sosyal medya, şu günlerde Sidney'de yaşayan dövmeli Müslüman askeri konuşuyor.

Yakiboy isimli Instagram hesabındaki paylaşımlarıyal dikkat çeken askerin 62 bin takipçisi bulunuyor.

Sosyal medyada olay yaratan Müslüman asker

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Instagram'ın yeni fenomeni, eskiden asker olduğunu söyleyen, Sidney'de yaşayan bir Müslüman...
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Instagram, tüm vücudu dövmelerle kaplı "Müslüman asker"i konuşuyor.
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Instagram'da "Yakiboy" adını kullanan eski asker, lüks hayatını, dövmelerini ve kaslı vücudunu sergiliyor.
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62 bini aşkın takipçisi olan Yakiboy, Avustralya'nın Sydney kentinde yaşıyor.
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Spor bağımlısı olan adam, günlerinin hatırı sayılır bir vaktini spor salonunda geçiriyor.
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Yakiboy'un fotoğraflarından bir hayli savurgan bir yaşam sürdüğünü ve para harcamaktan çekinmediğini anlamak mümkün.
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Altın kaplama Beretta tabanca şeklindeki gece lambasının fiyatı 1800 dolar yani yaklaşın 8500 lira.
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Versace çarşaflarda yatan Yakiboy, en az 800 bin liralık lüks otomobiller kullanıyor.
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Yakiboy, zaman zaman çıplak selfie'ler paylaştığı gibi bazen de motivasyon emsajları veriyor.
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Kışkırtıcı fotoğraflar paylaşmaktan geri kalmayan adam, zaman zaman Müslümanlık inancına uygun davranmadığı konusunda eleştiriler alıyor.
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İşte genç adamın Instagram'da çok konuşulan paylaşımları...
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