Müşterinin yemeğine tükürdü! İşte şoke eden anlar

Hızlı servis verilmesi konusunda ısrarcı olan müşterinin isteğine büyük bir sinirle karşılık veren genç kadın, hazırladığı yiyeceğin içine tükürüyor.

Müşterilerine öyle şeyler yaptılar ki...

1 / 37 Saniye saniye kameraya yansıyan anlarda, tükürük krizinin ardından genç kadın tezgahın üzerine çıkarak müşteriye saldırmaya çalışıyor.

2 / 37 Ardındansa içine tükürdüğü yiyeceği müşteriye fırlatıyor.

3 / 37 İş yeri sahibi yaşananlar karşısında büyük üzüntü duyduğunu söyleyerek, olayın öncesinde tam olarak ne yaşandığını bilmediğinden süpekülasyonlara mahal vermek istemediğini söylüyor.

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5 / 37 PES DEDİRTEN GÖRÜNTÜ! SOSİSİ CİNSEL ORGANINA SÜRÜP MÜŞTERİYE VERDİ Yurt dışındaki bir restoranın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ağızları açık bıraktı.

6 / 37 ÖNCE CİNSEL ORGANINA SÜRDÜ, SONRA SERVİS ETTİ Genç bir kadın müşterinin verdiği sosisli siparişini hazırlarken mutfak boşalınca sosisi cinsel organına sürdü.

7 / 37 Çevresini kontrol ettikten sonra sosisi kontrol edip tekrar sandviç ekmeğinin arasına koyan kadın üzerine sos ekledikten sonra müşteriye servis etti.

8 / 37 SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından işinden kovulan ve mahkemeye verilen genç kadının yaptığı bu hareket sosyal medyada da büyük yankı buldu.

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16 / 37 MÜŞTERİNİN ÖNÜNDE ORAL SEKS YAPTILAR Bir taksi uygulaması ile çağırdığı araca binen kadın gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşadı.

17 / 37 Chicago'da gece saat 3'te bindiği taksinin ön koltuğunda oturan kadının şoföre oral seks yaptığını söyleyen yolcu o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

18 / 37 'Şimdiye kadarki en tehlikeli ve uygunsuz yolculuk' notu ile paylaştığı videoda, şoför ile yanındaki kadının öpüştüğü anlar yer alıyor. Dakikalar ilerlediğinde ise işin boyutu değişiyor ve kadın ile şoför oral seks yapmaya başlıyor.

19 / 37 Gördüğü manzara karşısında hayrete düşen yolcu ise sürücüye arabayı durdurmasını söyleyerek araçtan inmek istiyor.

20 / 37 'YAVAŞSIN' DİYEN MÜŞTERİYE SOKAK ORTASINDA DAYAK Mağaza sahibi adam, hizmetinden şikayet eden kadın müşterisine dövmek için 530 milin (852 km) üzerinde yol katetti.

21 / 37 Online kıyafet satan bir internet sitesi sahibi olan Zhang isimli adam, karşısına çıkan kadına tekme tokat saldırdı. Çin'in Henan Eyaletindeki teslimat noktasında yaşanan saldırı geride kırık bir dirsek bıraktı.

22 / 37 Xiao isimli kadın, satın aldığı kıyafetin üzerinden 3 gün geçmesine rağmen gönderilmemesi üzerine yavaş hizmetten şikayetçi oldu.

23 / 37 Müşterisine şikayet yorumu sonrası 'Seni mahvedebilirim' diye tehdit mesajları yollamaya başlayan adam, ardından kadının sipariş teslimatı için paylaştığı adreste soluğu alan adam, gece gündüz durmadan kadına saldırmak için bekledi. Karşılaştıklarındaysa müşterisine saldırdı.

24 / 37 Görüntülerin ortaya çıkmasıyla gözaltına alınan adamın, satış yaptığı siteden veri hesabı silindi.

25 / 37 Zhang, 10 gün boyunca gözaltında tutulurken, konu ile ilgili konuşan görgü tanığı ise olayın çıkış noktasının Xiao'nun şikayeti üzerine 12 puanının düşürülmesiyle başladığını söyledi.

26 / 37 İşte o hesaplaşma anında yaşananlar...

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