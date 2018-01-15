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Müşterisini sokak ortasında tekme tokat dövdü

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 15.01.2018 12:02 | Son Güncelleme 7 saat önce

Mağaza sahibi adam, hizmetinden şikayet eden kadın müşterisine dövmek için 530 milin (852 km) üzerinde yol katetti.

'Yavaşsınız' diyen müşteriye sokak ortasında dayak!

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Online kıyafet satan bir internet sitesi sahibi olan Zhang isimli adam, karşısına çıkan kadına tekme tokat saldırdı. Çin'in Henan Eyaletindeki teslimat noktasında yaşanan saldırı geride kırık bir dirsek bıraktı.
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Xiao isimli kadın, satın aldığı kıyafetin üzerinden 3 gün geçmesine rağmen gönderilmemesi üzerine yavaş hizmetten şikayetçi oldu.
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Müşterisine şikayet yorumu sonrası 'Seni mahvedebilirim' diye tehdit mesajları yollamaya başlayan adam, ardından kadının sipariş teslimatı için paylaştığı adreste soluğu alan adam, gece gündüz durmadan kadına saldırmak için bekledi. Karşılaştıklarındaysa müşterisine saldırdı.
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O ANLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

O ANLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Görüntülerin ortaya çıkmasıyla gözaltına alınan adamın, satış yaptığı siteden veri hesabı silindi.
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Zhang, 10 gün boyunca gözaltında tutulurken, konu ile ilgili konuşan görgü tanığı ise olayın çıkış noktasının Xiao'nun şikayeti üzerine 12 puanının düşürülmesiyle başladığını söyledi.
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İşte o anlarda yaşananlar..
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PORNO YILDIZINA ÖLESİYE DAYAK!

PORNO YILDIZINA ÖLESİYE DAYAK!
Eski sevgilisi tarafından 8 Ağustos'taöldüresiye dövülerek hastanelik edilen ABD'li porno yıldızı Christy Mack iyileşme sürecindeki fotoğraflarını Twitter ve Instagram hesaplarından takipçileriyle paylaştı...
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23 yaşındaki Mack, dişlerinden ve burnundan çok sayıda estetik operasyon geçirdiğini ve tam olarak iyileşmesi için uzunca bir zamana ihtiyacı olduğunu dile getirdi.
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ABD'li porno yıldızı Christy Mack'ten kareler...
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