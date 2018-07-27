Müteahhitin inanılmaz oyunu

29 katlı bu apartman uzaktan bakıldığında sorunsuz gözükse de gerçek yakına gidince ortaya çıktı.

Herkesi böyle kandırmış

1 / 10 Bu apartmanı yakından görenler gözlerine inanamadı.

2 / 10 Müteahhitin yaptığı bu sahtekarlık şeytana papucunu ters giydiricek cinsten.

3 / 10 29 katlı bu apartmana uzaktan bakıldığında ters giden bir şey yok gibi görülüyor.

4 / 10 Ancak ev sahipleri evlerini görmeye geldiğinde acı gerçekle böyle yüzleşti.

5 / 10 Çin'in Shandong eyaletinin doğusunda bulunan Qingdao kentinde akıllara durgunluk veren bir sahtekarlık olayı yaşandı.

6 / 10 Her dairede ortalama 20 irili ufaklı pencerenin bulunduğu binanın her katında da ufak bir bahçe yer alıyor.

7 / 10 Dışardan bakınca pencere olduğunu zanneden müşteriler dairelerin içine girince tam manasıyla şok oldu.

8 / 10 Çünkü müteahhit apartmanın dış yüzeyini sanki pencere varmış gibi gösterecek şekilde boyattı.

9 / 10 Projesini Japon mimar Sako Keiichiro'nun hazırladığı ve yaklaşık 12 milyon dolara malolması planlanan apartmandaki dairelerden hiçbirisinin tam bir dikdörtgen ya da kare şeklinde olmadığı belirtiliyor.