HABER

Müteahhitin inanılmaz oyunu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.07.2018 07:46 | Son Güncelleme

Bu apartmanı yakından görmeye giden hayal kırıklığına uğradı.

29 katlı bu apartman uzaktan bakıldığında sorunsuz gözükse de gerçek yakına gidince ortaya çıktı.

Herkesi böyle kandırmış

1 / 10

Bu apartmanı yakından görenler gözlerine inanamadı.
2 / 10

Müteahhitin yaptığı bu sahtekarlık şeytana papucunu ters giydiricek cinsten.
3 / 10

29 katlı bu apartmana uzaktan bakıldığında ters giden bir şey yok gibi görülüyor.
4 / 10

Ancak ev sahipleri evlerini görmeye geldiğinde acı gerçekle böyle yüzleşti.
5 / 10

Çin'in Shandong eyaletinin doğusunda bulunan Qingdao kentinde akıllara durgunluk veren bir sahtekarlık olayı yaşandı.
6 / 10

Her dairede ortalama 20 irili ufaklı pencerenin bulunduğu binanın her katında da ufak bir bahçe yer alıyor.
7 / 10

Dışardan bakınca pencere olduğunu zanneden müşteriler dairelerin içine girince tam manasıyla şok oldu.
8 / 10

Çünkü müteahhit apartmanın dış yüzeyini sanki pencere varmış gibi gösterecek şekilde boyattı.
9 / 10

Projesini Japon mimar Sako Keiichiro'nun hazırladığı ve yaklaşık 12 milyon dolara malolması planlanan apartmandaki dairelerden hiçbirisinin tam bir dikdörtgen ya da kare şeklinde olmadığı belirtiliyor.
10 / 10

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
müteahhit apartman Daire çin

En Çok Okunan Haberler

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

Hadise'den Nur Yerlitaş'a tepki: Benim özelimi paylaştın

Hadise'den Nur Yerlitaş'a tepki: Benim özelimi paylaştın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Görevliler çılgına döndü, ödemeyi böyle yaptı

Görevliler çılgına döndü, ödemeyi böyle yaptı

Bu evi gören hayran kalıyor! Fakir bir ailenin çocuğuyken bakın nasıl bir evde hayatını sürdürüyor

Bu evi gören hayran kalıyor! Fakir bir ailenin çocuğuyken bakın nasıl bir evde hayatını sürdürüyor

Bu fotoğrafların her biri İETT arşivinden çıktı! İşte eski İstanbul

Bu fotoğrafların her biri İETT arşivinden çıktı! İşte eski İstanbul

Yunanistan savaştan çıkmış gibi

Yunanistan savaştan çıkmış gibi

Türk ustaların yaptıklarına görenler inanamıyor

Türk ustaların yaptıklarına görenler inanamıyor

Yıllar sonra tüm gerçekler ortaya çıktı! Çocukları yalnız yakalayınca...

Yıllar sonra tüm gerçekler ortaya çıktı! Çocukları yalnız yakalayınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.