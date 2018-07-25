Müthiş değişim! Son halini gören tanıyamıyor

İşte aşırı kilolu insanların pes etmeden ilerledikleri yolun sonunda ulaştıkları sonuçlar...

Kilo verdikten sonra bakın nasıl değiştiler

1 / 72 Azmin zaferi! Kilo veremezsin' dediler ama o yılmadan yoluna devam etti.

2 / 72 Bakın sonunda nasıl bir değişim geçirdi...

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6 / 72 Lexi ve Danny Reed çifti verdikleri kilolarla herkesi hayrete düşürdü.

7 / 72 İşte Amerikalı çiftin son hali...

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26 / 72 39 yaşındaki Ross Gardner'ın değişimi görenleri hayrete düşürüyor.

27 / 72 177 kilo olan Gardner, uçakta iki koltuk satın almak zorunda kalana kadar, tehlikenin farkında olmadığını söylüyor. Bir gün yere düşen peçeteyi almak isterken pantolonunun yırtıldığını ve eve gidip değiştirmek zorunda kaldığını dile getiren Gardner bu olanların bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi.

28 / 72 Aldığı kilolar yüzünden artık hayatı zindana dönen Gardner, değişmeye karar verdi ve bakın şimdi ne halde.

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35 / 72 18 yaşındayken 200 kilo olan Richard Branscum, şimdilerde 26 yaşında ve bambaşka biri...

36 / 72 Yaşam tarzını tamamen değiştiren genç adam, tanınmayacak halde...

37 / 72 Ve işte o inanılmaz değişim...

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47 / 72 Faye Rogers Harris midesini küçülterek 63,5 kilo kaybetti ama bacaklarındaki yağlar bir türlü kurtulamadı...

48 / 72 Bacaklarından yağ aldıran Faye Rogers Harris, şimdiki haline kendi bile inanamıyor...

49 / 72 Ve işte son hali.

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53 / 72 İngiltere'de yayınlanan Britain's Got Talent, bizdeki adıyla Yetenek Sizsiniz yarışmacısının inanılmaz değişimi herkesi şaşırttı.

54 / 72 22 yaşındaki genç şarkıcı Rosie O’Sullivan yarışmaya katıldığında 184 kiloydu.

55 / 72 Mide kelepçesi taktırarak tam 110 kilo verdi ve bakın nasıl değişti.

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63 / 72 Spor ve diyetle önce 18 kilo veren 24 yaşındaki Simone Anderson mide küçültme ameliyatıyla 11 ayda tam 86 kilo verdi.

64 / 72 Sosyal medya kullanıcıları 11 ay içinde yaşadığı değişimi Instagram hesabına yüklediği fotoğraflar ile gözler önüne seren Anderson'ın fotoğraflarda yer alan yeni halinin sahte olduğunu iddia etti.

65 / 72 Bunun üzerine bir fotoğraf daha paylaşan 24 yaşındaki kadın, verdiği kiloları karın bölgesindeki sarkan derisinin resmini koyarak ispatladı...

66 / 72 Anderson zayıflama serüvenini Instagram hesabından şu şekilde anlattı: "9 Ağustos 2014 günü artık değişmem gerektiğini fark ettim. Başladığım diyet ve sporla 8 haftada 18 kilo verdim. Daha sonra 28 Ekim’de mide küçültme ameliyatı oldum. 11 ay sonrasında tam 86 kilo verdim."

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