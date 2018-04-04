Müthiş değişim! Tek başına yürüyemiyordu bile... O olaydan sonra hayatı değişti

Tam 576 kiloluk babayı yaşadığı deneyim harekete geçirdi ve değişim kaçınılmaz oldu.

Yok artık dedirten değişim

1 / 132 Tony Bussey, fiziksel boyutu yüzünden başkasının uçağa binmesini engellediği için büyük utanç duymuştu. Tony, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

2 / 132 'Birinin karısını, birinin kocasını ya da anne veya babasının kurtuluşunu engellemiştim.Oradaki insanların ailelerini düşündüm.

3 / 132 Buradan kurtulacak kişinin gelmesini dört gözle bekliyor olmalıydılar. Ama ben çok şişmandım ve o kişinin yanınma oturmasını engellemiştim.

4 / 132 Bu benim için dönüm noktası oldu. Beklemek zorunda kalan insanları gördüm. Yanıma oturamadıkları için orada kalmışlardı.

5 / 132 Oradan kurtulduğumda hızla kilo vermeye karar vermiştim. Yemek için patates yerine bana sebze vermelerini istedim.

6 / 132 Yavaş yavaş egzersiz yapmaya başladım. 326 kilo verdim. Kilo vermek için ameliyat olmadım ya da bedenime ekstra bir müdahalede bulunulmadı.

7 / 132 Bu değişimi düşük karbonhidratlı, yüksek proteinli bir diyetle başardım.

8 / 132 İki yıl önce arabama kadar yürüyemiyor, içine zar zor sığıyordum. Çorabımı giyemiyordum. İçinde kaldığım büyük yangın benim hayatımı kurtardı.'

9 / 132 2016 yılında Alberta tarihindeki en büyük yangının içinde kalan Tony Bussey, bölgeden tahliye edilen 88 binden fazla insandan sadece biri.

10 / 132

11 / 132

12 / 132

13 / 132

14 / 132

15 / 132 25 yaşındaki genç kilolarından kurtulmak için bıçak altına yattı ama bu çözüm olmadı.

16 / 132 Doktorunun tüm talimatlarına uyup, spor yapmasına rağmen tüm vücudu sarktı. Tekrar ameliyat için kolları sıvayan Matt Diaz'ın son hali nasıl oldu dersiniz...

17 / 132 Sosyal medyada bu yaşadığı çöküntüyle ilgili bir video çekti. Bu kadar çabalayıp buralara gelmişken pes etmenin kendine yakışmayacağını ağlayarak anlattı.

18 / 132 Bu paylaşımından sonra Matt Diaz'a binlerce destek mesajı geldi, haberlere konu oldu. Hal böyle olunca yeniden bir operasyon geçirmesi gerekti.

19 / 132 Kendisi için bir yardım kampanyası başlatıldı. 30.000 dolardan fazla para toplandı ve Diaz sarkan vücudu için tekrar bir operasyon geçirdi.

20 / 132 İşte Diaz'ın değişimi...

21 / 132

22 / 132

23 / 132

24 / 132

25 / 132

26 / 132

27 / 132

28 / 132

29 / 132

30 / 132

31 / 132

32 / 132

33 / 132 ÜNLÜ MODELİN ESKİ HALİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ Günde 9-10 saat çalışmayı bıraktıktan sonra sağlığına kavuşmaya başladığını söyleyen Gwilym, her zaman adımlarını gözetim altında tutuyormuş ve günde en az 15 bin adım atıyormuş.

34 / 132 DEĞİŞİM SONRASI BAKIN NASIL GÖRÜNÜYOR Fakat istediği fiziğe ulaşması 4-5 yılını almış. Bunu sağlamanınsa düzenli olarak yürüyüş yapmaktan ve bunu her gün kontrol altında tutmaktan geçtiğini söylüyor.

35 / 132 İlk olarak sakal bırakmaya başlaması ise bir müzik grubuna girince olmuş.

36 / 132 Arkadaşının kendisine 'gitar çalacaksan sakal bırakmak zorundasın' demesi üzerine sakal bırakmaya başlayan Gwilym, tarzı oturduğunda kendisine instagram hesabı açmış.

37 / 132 Natham Palmer'in 2015 koleksiyonunun yüzü seçildikten sonra özgüveni yükselen Gwilym, bunun hayatındaki dönüm noktası olduğunu söylüyor. Çünkü koleksiyonun yüzü olmadan önce kendisine hiç güvenmiyormuş.

38 / 132 Şimdi Londra'da yaşayan ve buradaki ünlü bir ajansa kayıtlı olan Gwilym, art arda gelen işler arasında David Beckham'la çalışma imkanı bile yakaladı.

39 / 132 Yıllardır finans alanında çalışmış olmak, yaratıcı insanlarla çalışmak ve dünyanın dört bir yanına seyahat etme fırsatı şaşırtıcı geliyor.Bu mesleğe girdiğim için şanslı olduğumu düşünüyorum.' diyen Gwilym, dünyayı seyahat ederken çektiği fotoğraflarla dünyaya ismini duyurmayı başaran bir fotoğrafçı olmayı planlıyor.

40 / 132 Ünlü modelin sosyal medyadaki diğer paylaşımları...

41 / 132

42 / 132

43 / 132

44 / 132

45 / 132

46 / 132

47 / 132

48 / 132

49 / 132

50 / 132

51 / 132

52 / 132

53 / 132 21

54 / 132

55 / 132

56 / 132

57 / 132

58 / 132

59 / 132

60 / 132

61 / 132

62 / 132

63 / 132

64 / 132

65 / 132

66 / 132

67 / 132

68 / 132

69 / 132

70 / 132

71 / 132

72 / 132

73 / 132

74 / 132

75 / 132

76 / 132

77 / 132

78 / 132

79 / 132 9,7 ve 6 yaşındaki çocuklarını bir dağ gezisine götürmeye karar veren Peterson, sırt çantası ile yaptığı yürüyüşün kendisini ne kadar zorladığını fark etti.

80 / 132 Yürüyüş sırasında çok zorlanan Peterson, geziden geriye aklında sadece nefes nefese kaldığı ve bir süre sonra eşlik edemediği için çocuklarını nasıl zor durumda bıraktığı oldu.

81 / 132 Sıkı bir diyet ve yoğun egzersiz programı uygulamaya başlayan adam kısa sürede büyük değişim yaşadı.

82 / 132 Düzenli ve sağlıklı hayatın meyvelerini kısa sürede toplayan Peterson göbekli ve aşırı yağlı halinden 6 ayda kurtuldu.

83 / 132 Artık oldukça biçimli ve kaslı gözüken Peterson verdiği karardan oldukça memnun.

84 / 132 Deneyimlerini paylaşan Peterson, şunları söyledi:

85 / 132 'Sonuçları gördüğünüzde aynaya bakarken çok motivasyon kazanıyorsunuz. Kazandığınız motivasyon daha da dikkat etmenizi sağlıyor. Değişimim o kadar hızlı oldu ki, gördüğüm manzara karşısında her gün spor yapmaya başladım. Artık egzersizlerimi günde 3 saate kadar uzatıyorum. Önceden alkol aldığımda yaşadığım rahatlama hissini şu an yürüyüş yaptığımda yaşıyorum. Buna ulaşmak için sadece fiziksel görünüşünüzü düşünmemelisiniz. Aileniz için istedikleriniz, düşünce ve hisleriniz de işin içinde olmalı.'

86 / 132 İşte Jeremiah Peterson'un eski ve yeni hali arasındaki fark...

87 / 132

88 / 132

89 / 132

90 / 132

91 / 132

92 / 132

93 / 132

94 / 132 ALDATILDI, SOLUĞU SPOR SALONUNDA ALDI! İŞTE SONUÇ 'Yerel bir spor salonunda fitness eğitmeni olarak çalışıyordum. Basketbol oynamaya devam ettim ve haftasonu ağırlık kaldırıyordum. Bunu sadece kendimi sağlıklı tutmak ve iyi görünmeki çin yapıyordum.

95 / 132 İlişkimin 4. yılındaydım. Ama acı sonla biten aşk hikayeleri gibi sonlandı. Sevgilimin başkasıyla bir ilişki yaşadığını fark ettim. Bu durumu ona sorduğumdaysa anahtarlarını alıp çıktı ve ilişkimizin bittiğini söyledi.

96 / 132 Gururum yerlerdeydi, özgüvenim düşmüştü. Basketbol oynamayı, işe gitmeyi bıraktı. Kilo vermeye başladım.

97 / 132 Abur cubur ve sağlıksız yiyecekler yemeye başladım. Aynaya her baktığımda; 'hayal kırıklığına uğrayacağımı' dedim. Fiziksel, zihinsle ve duygusal açıdan kırılmaya başlamıştım.

98 / 132 Arkadaşlarım benim dönüştüğüm kişiyi görmekten hoşlanmadı. Bu yüzden spor salonu ile konuştum. Bana yardımcı oldular. Benim için yaptıkları çok şey ifade ediyordu.

99 / 132 Bir süre geçmişti ama hala kiloluydum. Haftada 5 kez spora gitmeye başladım. Gittikçe güçleniyordum ve kendime olan güvenimi tekrar kazanmaya başlamıştım.'

100 / 132 Sadece 6 ayda yağ oranı yüzde 28'den yüzde 7'ye düşen Dwayne, 'Altı ay az gibi gözükebilir. Ancak ayrılmadan önce bir fitness eğitmeni olduğum için kasam sağlamdı. Bu yüzden hızla toparladım.

101 / 132 Motivasyon kişisel aşk hayatımda hissettiğim kontrol eksikliğinden kaynaklanıyordu. Durum ortaya çıktığındaysa yapılabilecek pek birşey olmuyor. Orada oturup gerçekleşmesine izin vermeniz yeterli' dedi.

102 / 132 Dwayne sözlerine şöyle devam etti; 'Mükemmellik yerine ilerleme arayan bi yolculuğa çıktım ve dengeyi buldum. Artık kendi içimdeki savaşım bitti. Bu pozitifliğimi de diğer insanlara yansıtıyorum.'

103 / 132 Dwayne şu anda fitness yarışmasına hazırlanıyor. İlerleyen aylarda gerçekleşecek olan yarışmada erkekler vücut bölümünde yarışacak.

104 / 132 Dwayne'in dikkat çeken diğer sosyal medya paylaşımları...

105 / 132

106 / 132

107 / 132

108 / 132

109 / 132

110 / 132

111 / 132

112 / 132

113 / 132

114 / 132

115 / 132 6 aylık dönüşüm sürecini ise bir fotoğraf serisi haline getirdi.

116 / 132 32 yaşındaki fotoğrafçı annesini, babasını oğluna hamile olan eşini harekete geçirdi ve kilo verme süreçlerinin her anını fotoğrafladı.

117 / 132 Kilo vermekle kalmayıp babasını spor salonuna götüren fotoğrafçı Mart ayından eylül ayına kadar sıkı bir program uygulamış.

118 / 132 İşte ailenin öncesi ve sonrası fotoğrafları...

119 / 132

120 / 132

121 / 132

122 / 132

123 / 132

124 / 132

125 / 132

126 / 132

127 / 132

128 / 132

129 / 132

130 / 132

131 / 132