Müthiş iddia! 'Protestoların sebebi İran'ın zengin çocukları'

Son Güncelleme 6 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 08.01.2018 11:21 |6 saat önce

İran'daki günlerdir süren protestolara 'İran'ın Zengin Çocukları'nın Instagram paylaşımları etki ediyor. New York Times gazetesinde yer alan bir habere göre zengin çocukların abartılı yaşamları fakir İranlıları kışkırtıyor.

Protestoların sebebi onlar mı?

1 / 33 İran'ın zengin çocukları, geçtiğimiz yıllarda Instagram'da hesap açtıklarında hem yerel basın hem de dış basında çok konuşulmuşlardı.

2 / 33 Zira Tahran'ın zengin çocuklarının paylaştıkları fotoğraflar hem çok şaşırtmış, hem de olay olmuştu.

3 / 33 Hesapta İranlı zengin gençlerin abartılı yaşam tarzı, genç kızların başı açık hatta bikinili fotoğrafları İran'da çok konuşulmuştu.

4 / 33 Sosyal medyada Rich Kids of Instagram (Instagram'ın Zengin Çocukları) adlı hesaptan ilham alarak açılan Rich Kids of Tehran (Tahran'ın Zengin Çocukları) hesabı şimdi de İran'daki protestolar nedeniyle gündemde.

5 / 33 İran'daki günlerdir süren protestolara 'İran'ın Zengin Çocukları'nın Instagram paylaşımları etki ediyor.

6 / 33 Konuyla ilgili olarak New York Times gazetesine bir yazı yazan İranlı gazeteci Amir Ahmadi Arian, "İranlı zengin çocukların servetlerinin kaynaklarından habersiz yeni aristokrat bir sınıf gibi davranıyorlar" dedi.

7 / 33 Arian, Porsches ve Maserati araçların zavallı bir şekilde yoksulların gözü önünde Tahran sokaklarında dolaştırıldığını ve bu çocukların Instagram'da zenginliklerini anlattıklarını söyledi.

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