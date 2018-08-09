Nagazaki'de 73 yıl sonra 74 bin atom bombası kurbanı anıldı

Nagazaki'deki törene ilk kez Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de katıldı.

Nagazaki'de hayatını kaybedenler anıldı

1 / 18 Amerika Birleşik Devletleri'nin, İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Japonya'nın Nagazaki kentine attığı atom bombasında hayatını kaybedenler törenle anıldı.

2 / 18 ABD'ye ait bir bombardıman uçağından 9 Ağustos 1945'te atılan Fat Man kod isimli atom bombası ülkenin güneybatısındaki liman kentinde yerel saat ile 11:02'de patlamış ve patlama sonrası yayılan radyasyonla birlikte yaklaşık 74 bin insan hayatını kaybetmişti.

3 / 18 ABD'nin atom bombası saldırısının 73'üncü yıldönümünde çanlar bir kez daha kurbanlar için çalındı. Bu yılkı anma törenlerinde bir ilk de yaşandı.

4 / 18 Nagazaki'deki törene ilk kez bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri katıldı.

5 / 18 BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın nükleer silahlardan tamamen arındırılması çağrısı yaptı.

6 / 18 Gutteres, "73 yıl geçti ancak nükleer savaş korkusu hala sürüyor. Japanya da dahil milyonlarca kişi hala bu korkuyla yaşıyor. Nükleer silahların tamamen yok edilmesi Birleşmiş Milletler'in öncelikleri arasında" dedi.

7 / 18 Japonya Başbakanı Abe de nükleer silah sahibi olan ve olmayan devletler arasındaki farkın kapatılması ve nihai olarak bu silahlardan arındırılmış bir dünyanın tesis edilmesi çağrılarını yineledi.

8 / 18 Nagazaki valisi Tomihisa Taue de, ülkesinin Birleşmiş Milletler Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'na dahil olması çağrısı yaptı.

9 / 18 Tarihte atom bombasıyla hedef alınan tek ülke olan Japonya nükleer silahları bulunan ülkelerin katılmamasını gerekçe göstererek Birleşmiş Milletler anlaşmasına imza atmıyor.

10 / 18 9 Ağustos 1945'te henüz Hiroşima'ya atılan bombanın şoku atlatılamamışken, ABD savaş uçakları bu defa Nagazaki'yi hedef aldı.

11 / 18 Kente atılan atom bombası 74 bin kişinin ölümüne yol açt. Japonya'nın saldırının ardından teslim olmasıyla İkinci Dünya Savaşı sona erdi.

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