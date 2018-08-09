Nagazaki'de 73 yıl sonra 74 bin atom bombası kurbanı anıldı

Nagazaki'deki törene ilk kez Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de katıldı.
Nagazaki'de hayatını kaybedenler anıldı
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Amerika Birleşik Devletleri'nin, İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Japonya'nın Nagazaki kentine attığı atom bombasında hayatını kaybedenler törenle anıldı.
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ABD'ye ait bir bombardıman uçağından 9 Ağustos 1945'te atılan Fat Man kod isimli atom bombası ülkenin güneybatısındaki liman kentinde yerel saat ile 11:02'de patlamış ve patlama sonrası yayılan radyasyonla birlikte yaklaşık 74 bin insan hayatını kaybetmişti.
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ABD'nin atom bombası saldırısının 73'üncü yıldönümünde çanlar bir kez daha kurbanlar için çalındı. Bu yılkı anma törenlerinde bir ilk de yaşandı.
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Nagazaki'deki törene ilk kez bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri katıldı.
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın nükleer silahlardan tamamen arındırılması çağrısı yaptı.
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Gutteres, "73 yıl geçti ancak nükleer savaş korkusu hala sürüyor. Japanya da dahil milyonlarca kişi hala bu korkuyla yaşıyor. Nükleer silahların tamamen yok edilmesi Birleşmiş Milletler'in öncelikleri arasında" dedi.
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Japonya Başbakanı Abe de nükleer silah sahibi olan ve olmayan devletler arasındaki farkın kapatılması ve nihai olarak bu silahlardan arındırılmış bir dünyanın tesis edilmesi çağrılarını yineledi.
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Nagazaki valisi Tomihisa Taue de, ülkesinin Birleşmiş Milletler Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'na dahil olması çağrısı yaptı.
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Tarihte atom bombasıyla hedef alınan tek ülke olan Japonya nükleer silahları bulunan ülkelerin katılmamasını gerekçe göstererek Birleşmiş Milletler anlaşmasına imza atmıyor.
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9 Ağustos 1945'te henüz Hiroşima'ya atılan bombanın şoku atlatılamamışken, ABD savaş uçakları bu defa Nagazaki'yi hedef aldı.
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Kente atılan atom bombası 74 bin kişinin ölümüne yol açt. Japonya'nın saldırının ardından teslim olmasıyla İkinci Dünya Savaşı sona erdi.
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