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Nagazaki'de 73 yıl sonra 74 bin atom bombası kurbanı anıldı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.08.2018 13:22 | Son Güncelleme

Tam 73 yıl önce bugün Japonya'nın Nagazaki kentine atom bombası atıldı. Düzenlenen törende hayatını kaybedenler anıldı, benzer bir trajedinin tekrar yaşanmaması dilendi.

Nagazaki'deki törene ilk kez Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de katıldı.

Nagazaki'de hayatını kaybedenler anıldı

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Amerika Birleşik Devletleri'nin, İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Japonya'nın Nagazaki kentine attığı atom bombasında hayatını kaybedenler törenle anıldı.
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ABD'ye ait bir bombardıman uçağından 9 Ağustos 1945'te atılan Fat Man kod isimli atom bombası ülkenin güneybatısındaki liman kentinde yerel saat ile 11:02'de patlamış ve patlama sonrası yayılan radyasyonla birlikte yaklaşık 74 bin insan hayatını kaybetmişti.
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ABD'nin atom bombası saldırısının 73'üncü yıldönümünde çanlar bir kez daha kurbanlar için çalındı. Bu yılkı anma törenlerinde bir ilk de yaşandı.
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Nagazaki'deki törene ilk kez bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri katıldı.
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın nükleer silahlardan tamamen arındırılması çağrısı yaptı.
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Gutteres, "73 yıl geçti ancak nükleer savaş korkusu hala sürüyor. Japanya da dahil milyonlarca kişi hala bu korkuyla yaşıyor. Nükleer silahların tamamen yok edilmesi Birleşmiş Milletler'in öncelikleri arasında" dedi.
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Japonya Başbakanı Abe de nükleer silah sahibi olan ve olmayan devletler arasındaki farkın kapatılması ve nihai olarak bu silahlardan arındırılmış bir dünyanın tesis edilmesi çağrılarını yineledi.
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Nagazaki valisi Tomihisa Taue de, ülkesinin Birleşmiş Milletler Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'na dahil olması çağrısı yaptı.
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Tarihte atom bombasıyla hedef alınan tek ülke olan Japonya nükleer silahları bulunan ülkelerin katılmamasını gerekçe göstererek Birleşmiş Milletler anlaşmasına imza atmıyor.
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9 Ağustos 1945'te henüz Hiroşima'ya atılan bombanın şoku atlatılamamışken, ABD savaş uçakları bu defa Nagazaki'yi hedef aldı.
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Kente atılan atom bombası 74 bin kişinin ölümüne yol açt. Japonya'nın saldırının ardından teslim olmasıyla İkinci Dünya Savaşı sona erdi.
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Anahtar Kelimeler:
Nagazaki Japonya atom bombası

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