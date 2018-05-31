HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Nagehan Alçı paylaşımları Twitter'ı salladı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 31.05.2018 12:48 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin dün akşam katıldığı Habertürk ekranlarındaki tartışma programına Nagehan Alçı ile girdiği diyaloglar damgasını vurdu.

Sosyal medya da bu duuma kayıtsız kalmadı.

Nagehan Alçı paylaşımları Twitter'ı salladı

1 / 23

İşte Twitter'daki o paylaşımlardan bazıları...
2 / 23

3 / 23

4 / 23

5 / 23

6 / 23

7 / 23

8 / 23

9 / 23

10 / 23

11 / 23

12 / 23

13 / 23

14 / 23

15 / 23

16 / 23

17 / 23

18 / 23

19 / 23

20 / 23

21 / 23

22 / 23

23 / 23

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya muharrem ince Nagehan Alçı

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Telefona gelen mesajla dehşete düştü: Kocanı mutlu edemiyormuşsun!

Telefona gelen mesajla dehşete düştü: Kocanı mutlu edemiyormuşsun!

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Yargıtay'dan işçilik alacağında emsal karar

Yargıtay'dan işçilik alacağında emsal karar

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AKM tamamen yıkıldı! İşte havadan çekilen görüntüler

AKM tamamen yıkıldı! İşte havadan çekilen görüntüler

Bu arabalar çok farklı

Bu arabalar çok farklı

Pakistan sıcaktan kavruluyor: 44 derece

Pakistan sıcaktan kavruluyor: 44 derece

YouTube'a bilgisayar başında girenlere önemli uyarı

YouTube'a bilgisayar başında girenlere önemli uyarı

Konya'da ortaya çıkan obruklar korkutuyor

Konya'da ortaya çıkan obruklar korkutuyor

Kafasındaki misket büyüklüğündeki şişliği umursamadı bu hale geldi

Kafasındaki misket büyüklüğündeki şişliği umursamadı bu hale geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.