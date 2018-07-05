Nargile kafe hayvanat bahçesi çıktı

Sosyal medyada kısa sürede yayınlanan karelerde timsah, aslan gibi hayvanların yanı başında nargile içen insanlar yer alıyordu. Tepki çeken görüntülerin sırrı çözüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leyla talimatı!
TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi
Cem Toker: Erdoğan halifelik referandumuna hazırlanıyor
İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu
Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu
ABD'li senatörden Suriye uyarısı: Türkiye kendini bataklıkta bulur
Facebook Hello, Moves ve tbh uygulamalarını kapatıyor!
YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi
Kötü haber geldi! Suriyeli muhalifler ile Rusya anlaşamadı!
Rusya'dan gözdağı: Batı bunların hiçbirine kafa tutamaz
Her satırı vahşet! İlişkiye girerken öldürüp...
Okuyucu Yorumları 2 yorum