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Nargile kafe hayvanat bahçesi çıktı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.07.2018 08:09 | Son Güncelleme

İstanbul Beykoz'daki bir nargile kafede çekilen görüntüler hayvanseverlerin tepkisini çekmişti.

Sosyal medyada kısa sürede yayınlanan karelerde timsah, aslan gibi hayvanların yanı başında nargile içen insanlar yer alıyordu. Tepki çeken görüntülerin sırrı çözüldü.

İçinde aslan bulunan işletmenin sırrı çözüldü

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Sosyal Medyada yer alan nargile kafede aslan sergilendiği paylaşımları üzerine adı geçen yere, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ekipleri, incelemelerde bulundu.
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Mekanın, turizm ruhsatlı hayvanat bahçesi ve rehabilitasyon merkezi olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi.
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Bir aslanın, nargile kafede cam kafeste tutulduğu şeklinde görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Beykoz'daki söz konusu yerde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, incelemelerde bulundu.
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Yapılan incelemede adı geçen yerin, turizm ruhsatlı hayvanat bahçesi ve rehabilitasyon merkezi olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi.
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İşletmede aslanın yanı sıra; atların, kuşların, papağanların ve timsahın da olduğu ve gerekli belgelerinin de bulunduğu öğrenildi.
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Aslanın rahat bir ortamda yaşaması için devasa bir kafeste tutulduğu ve gezme alanlarının olduğu görüldü.
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Kafeste yaşayan aslanın isminin Khalessi olduğu ve 1 yaşında olduğu öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:
nargile kafe hayvanat bahçesi Aslan timsah papağan

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
çerkez cengiz adamın mekanı ruhsatlı olsa ne ola olmasa ne ola
allah belanizi vericek birgun bu hayvanlara bunu yasattiginiz icin
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