NASA astronot olmak isteyenlere bu soruları soruyor

16 sorudan oluşan bu mini testle; adayların fizik bilimi bilgisi ve NASA hakkındaki genel kültürleri sorgulanırken, akıl yürütme teknikleri ve psikolojik yönelimleri ile ilgili bilgi ediniliyor. İşte o sorular...

NASA'nın mülakatta sorduğu sorular

1 / 18 NASA tarafından işe alınan astronotlar yoğun bir eğitim sürecinden geçiyorlar, ancak bu süre öncesinde bazı testlere tabi tutuluyorlar. Amerikan Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA), astronot olma hayali taşıyan insanlar için, mülakatta sordukları 16 soruyu yayınladı.

2 / 18 Eğer bir nesne hareket ediyorsa, ne tür bir enerjiye sahiptir?A) Metabolik Enerji B) Potansiyel Enerji C) Kinetik Enerji D) Manyetik Enerji

3 / 18 Einstein’in ünlü denklemi “E=mc(kare)”deki “C” sembolü neyi ifade eder? A) Yük B) Karbon C) Işık Hızı D) Yoğunluk

4 / 18 “Enerji” ile ilgili yapılan açıklamalardan hangisi doğru değildir? A) Yok edilebilir B) Transfer edilebilir C) Depolanabilir D) Dağıtılabilir

5 / 18 Nebula nedir?A) Genç bir Güneş sistemi B) Yıldız kümesi C) Toz ve gaz bulutu D) Bir tür kara delik

6 / 18 Gezegen: Mars - Kumaş:? A) Esnek B) Kot C) Pantolon

7 / 18 Çocuklar “kreş” olarak tanımlandığı takdirde “ergenler” ne olarak tanımlanır? A) Gençlik B) Lise C) Genç yetişkin

8 / 18 Tehdit: Gürleme - ? : Gökkuşağı A) Hava durumu B) Uğursuz C) Rengarenk

9 / 18 “İlaç” ve “Hastalık” arasındaki ilişki aşağıdaki hangi şıkta verilmiştir? A) Hukuk - Anarşi B) Açlık - Susama C) Sevgi - Hazine

10 / 18 Uzay istasyonunda yangın çıktığı zaman ilk yapacağınız şey nedir? A) Oksijen maskesi takmak B) Kontrol merkezini aramak C) Yangını söndürmeye çalışmak D) Yangın alarmı çalıştırmak ve bulunduğum yerden ayrılmak

11 / 18 Bir asansörde daha önce hiç tanımadığınız 10 kişiyle birlikte mahsur kaldığınızı ve bu insanların giderek daha fazla panik olmaya başladığını hayal edin. Böyle bir durumda ne yaparsınız? A) Herkesi asansörden çıkarmak için mantıklı bir yol bulmaya çalışırım B) Gözlerimi kapatırım ve sakin olmaya çalışırım. Yardımın geleceğine inancım tam olur C) En fazla stres yaratan insanları sakinleştirmeye çalışırım D) Yüksek bir sesle çığlık atarım

12 / 18 Ay’a yaptığınız bir yolculuk sırasında, siz ve ekibinizin ana gemiden 320 km uzaklıkta kaza yaptığını ve buraya yürüyerek gitmek zorunda olduğunuzu hayal edin. Böyle bir durumda oksijen tankıyla beraber yanınıza almanız gereken şey nedir? A) Kibrit kutusu B) Sinyal fişekleri C) 20 litre su D) İlk yardım çantası

13 / 18 Mars’ta uzaylılara ait bir yaşam olduğunu keşfedip gemiye buradaki yaşama dair örnek getirdiniz. Bundan sonra yapmanız gereken şey ne olmalı? A) Laboratuvarda test edilmesi için Dünya’ya gönderirim B) Mürettebatla temas etmemesi için örneği izole ederim C) Vakit kaybetmeden teste başlarım D) Kontrol merkezini ararım

14 / 18 NASA’nın hangi uzay mekiği, kalkışından 73 saniye sonra patlamış ve bu olaydan dolayı tüm astronotlar hayatını kaybetmiştir? A) Explorer B) Challenger C) Galileo D) Saturn V

15 / 18 Ay’a gitmeyi başaran ilk Apollo görevi hangisiydi? A) Apollo 10 B) Apollo 11 C) Apollo 12 D) Apollo 13

16 / 18 NASA’nın sloganı nedir?A) Yarının geleceği için B) Sonsuzluğa ve ötesine C) Hepimizin yararı için D) İleriye ve yukarıya

17 / 18 Uluslararası Uzay İstasyonu’nda aynı anda kaç astronot yaşayabilir? A) 6 B) 10 C) 15 D) 20